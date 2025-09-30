La conductora de un coche muere en un choque frontal con un camión en la C-58 en Vacarisses

La conductora de un coche ha muerto este martes al mediodía en un choque frontal con un camión en la carretera C-58, en Vacarisses (Vallès Occidental). La víctima es R. M. M., vecina de Manresa de 76 años.

El siniestro ha tenido lugar hacia las 14 horas en el kilómetro 28,2, a la altura del Centre de Tractament de Residus (CTR). Las causas están bajo investigación. En cuanto a la afectación viaria, ha sido necesario cortar la C-58, lo que ha generado retenciones en ambos sentidos de la marcha.

A raíz del siniestro, se han activado cinco patrullas de los Mossos d’Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y una unidad terrestre y el helicóptero medicalizado del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Desde principios de año, 112 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas, según el Servicio Catalán de Tráfico. Entre las víctimas mortales destaca el elevado número de motoristas: 34. Este colectivo es uno de los que presenta mayor siniestralidad en los últimos años, y periódicamente se activan campañas policiales para prevenirla. Entre los usuarios más vulnerables también se cuentan once peatones atropellados y cuatro ciclistas fallecidos en la red de carreteras interurbanas.