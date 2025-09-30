Sin heridos
Un camión grúa vuelca en el Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona
Muere un hombre al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos en Girona
Un incendio calcina un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè
Un camión grúa ha volcado este martes por la mañana en uno de los edificios que conforman el Parc Sanitari Pere Virgili, situado en el barrio de Vallcarca de Barcelona, por causas que todavía se desconocen.
El accidente se ha producido en el edificio Gregal alrededor de las 09:00 h y no hya dejado heridos. Cuatro dotaciones de los Bombers de Barcelona se han desplazado hasta el lugar y trabajan para retirar el vehículo, han informado fuentes municipales.
El Parc Sanitari Pere Virgili es un complejo público que ofrece servicios de atención intermedia y primaria en la capital catalana. Cuenta con 354 camas, hospital de día y varios programas enfocados en convalecencia, paliativos y atención domiciliaria a la tercera edad.
