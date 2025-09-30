Barcelona, Roma y París llevan la crisis de la vivienda a la agenda del Consejo Europeo: "Lo hemos conseguido"

El “derecho a quedarse” se ha convertido en el lema que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha puesto en el centro de su discurso en las últimas semanas. Se trata del derecho a poder vivir y permanecer en tu ciudad, lo que pasa necesariamente por garantizar una oferta de vivienda asequible. Esta ha sido la bandera que, de nuevo, ha llevado a Bruselas este martes. Como avanzó en una entrevista de EL PERIÓDICO, se ha reunido con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, junto a los alcaldes de París, Anne Hidalgo; de Roma, Roberto Gualtieri; de Atenas, Haris Doukas; y de Dublín, Ray McAdam, para trasladar las necesidades de las ciudades europeas.

El encuentro ha sido una iniciativa de Costa para atender las demandas de las ciudades que forman parte de la alianza europea ‘Mayors for Housing’ que lidera Barcelona junto a París y Roma. El presidente del Consejo Europeo ha querido tener en cuenta sus peticiones de cara a la sesión del Consejo Europeo del 23 de octubre, donde los Estados miembros de la Unión Europea debatirán, por primera vez, sobre la problemática de la vivienda en el continente.

“No es un problema solo de algunas ciudades, es un problema de toda Europa. Va desde Copenhague al sur de Europa”, ha alertado Costa, que ha comparecido tras la reunión junto a Collboni, Hidalgo y Gualtieri. El dirigente europeo apuesta por crear un marco normativo para que cada ciudad escoja “sus políticas más adecuadas”. “Estamos aquí también para ayudar”, en un momento “crucial” para avanzar en la política de vivienda. Sin ésta, ha subrayado, “no habrá movilidad, capacidad de retener talentos y de crear perspectivas de vida para los jóvenes”.

“Lo hemos conseguido”

La alianza ‘Mayors for Housing’ sirve, en este sentido, para actuar de manera unitaria ante una situación que está afectando a todas las ciudades europeas por igual. Participan en ella Barcelona, Amsterdam, Atenas, Bolonia, Budapest, Florencia, Gante, Leipzig, Región Metropolitana de Lión, Lisboa, Milán, París, Roma, Varsóvia, Zagreb y Dublín. Todas llevan meses reclamando ser actores clave en el diseño de las políticas de vivienda para abordar la crisis.

Lo han hecho en el Comité de las Regiones, en el Parlamento Europeo, ante la Comisión Europea y ahora en el Consejo Europeo. “Nos planteamos poner en la agenda del debate europeo la crisis de la vivienda y hoy podemos decir que lo hemos conseguido”, ha celebrado Collboni, que ha felicitado a todos los alcaldes por el trabajo hecho en los últimos seis meses. El alcalde barcelonés ha recordado que ya han presentado propuestas como la creación de un fondo para vivienda de 300.000 millones de euros al año, gestionado por la UE.

En el marco del Plan Europeo de Acción para la Vivienda, que detalla las propuestas concretas y pretende influir en el Plan de Vivienda Asequible que la Comisión Europea presentará en 2026, insisten también en que los fondos europeos se transfieran directamente a las ciudades para agilizar el proceso en un contexto de crisis. En este sentido, Collboni ha incidido en poder introducir la prioridad sobre vivienda "en términos presupuestarios” para poder acceder a “dinero inmediato” para construir y rehabilitar viviendas, algo que ha apuntado que por ahora no corresponde a las ciudades. “Nos corresponde la labor de presión”, de la que se muestra satisfecho.

"Necesitamos apoyo"

El acceso directo de los ayuntamientos a la financiación para construir vivienda ha sido una cuestión que también ha remarcado Hidalgo con tal de que las ciudades puedan regular el mercado de la vivienda. Ha pedido “avanzar juntos en todos los casos” ante una "cuestión social de primera importancia, pero también ecológica”. “Gran parte del reto está en la renovación de la vivienda, especialmente en ciudades antiguas como las de Europa. Para ello, se requiere una “mucha inversión para transformar y adaptar las viviendas a los efectos del cambio climático y a las nuevas condiciones energéticas". Con todo, se ha mostrado “optimista” con el trabajo que está haciendo la alianza 'Mayors for Housing' con la Comisión y el Consejo Europeo.

Por su parte, Gualtieri ha advertido de que la crisis de la vivienda afecta a todos los estratos sociales -refugiados, inmigrantes, personas sin hogar, trabajadores pobres, familias y clase media- y que el mercado inmobiliario “no está funcionando correctamente”. El alcalde romano ha insistido en que se necesitan distintas políticas para abordar esta emergencia, pero que sin recursos adicionales en forma de subvenciones “no será posible impulsar un plan ambicioso de vivienda pública y asequible” con un número suficiente de pisos. “Estas viviendas pueden construirse, renovarse o rehabilitarse, también comprarse, pero necesitamos apoyo para poder aplicar esos programas”, ha afirmado.