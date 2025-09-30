Nuevo emplazamiento
Barcelona quiere consolidar el Parc del Fòrum como escenario de la Mercè tras el éxito de este año
Este espacio frente al mar debutó como un gran circo al aire libre al no poder hacerse por las obras en el castillo de Montjuïc
La Mercè traslada su exitosa programación de circo por obras en el castillo de Montjuïc
La Mercè 2025, entre zanjas: la fiesta mayor de Barcelona lidia con el pico de obras del mandato
El Parc del Fòrum ha entrado por la puerta grande como uno de los escenarios de la Mercè más exitosos de esta edición. La programación de artes escénicas en la calle es uno de los platos fuertes de la fiesta cada año, con una gran afluencia que se concentraba en uno de los espacios más consolidados en los últimos años, el castillo de Montjuïc. Allí se celebraban los espectáculos de circo contemporáneo y ofrecía un ambiente relajado ideal para los más pequeños que se ha trasladado al Fòrum, un escenario frente al mar que no ha dejado indiferente a los asistentes.
Tanto es así que el Ayuntamiento de Barcelona está evaluando si lo consolida como escenario de cara al futuro. “Hemos descubierto nuevos espacios, como el Fòrum, que ha ido muy bien”, resaltó el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, en rueda de prensa este lunes. No hay mal que por bien no venga. Las obras que han impedido celebrar esta programación en el castillo de Montjuïc han abierto la posibilidad de sumar un nuevo espacio para las próximas fiestas.
El Parc del Fòrum ha sido el nuevo epicentro circense de la Mercè Arts de Carrer (MAC) todo el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. Aunque algunos vecinos han lamentado tener que trasladarse al noreste de la ciudad, cuando Montjuïc les quedaba más cerca, la realidad es que les ha valido la pena. Su estreno, el sábado, con una mañana soleada y calurosa, también acompañó al buen debut.
Ambiente “de absoluta convivencia”
Ese buen ambiente que se vivió en el Fòrum se trasladó a la mayoría de los espacios de la Mercè, algo de lo que el ayuntamiento se enorgullece. “Nos podemos felicitar de la normalidad con que las fiestas se han celebrado, los incidentes han sido muy menores y se ha puesto en valor la gran fiesta ciudadana”, subrayó Batlle, agradeciendo a la ciudadanía haber demostrad que “se pueden hacer fiestas con un ambiente de absoluta normalidad y convivencia”.
“Tendría que ser la noticia siempre. La buena noticia es que no hay noticia respecto a los temas de seguridad y convivencia”, destacó el teniente de alcalde. La comparación con hace dos años, cuando hubo incluso apuñalamientos, muestra una gran diferencia con respecto a esta edición. Todavía es pronto para conocer los datos, que se revelarán en el seno de la próxima Junta Local de Seguridad de Barcelona, pero los incidentes en las fiestas “han sido una anécdota”.
Los únicos datos que se conocen fueron los de la primera noche, la del 23 de septiembre, cuando hubo 17 personas detenidas por hurtos, la mayoría relacionados con el robo de teléfonos móviles. Una cifra que el gobierno municipal no vio “especialmente relevante”.
La Mercè lidia con las obras
Con lo que ha tenido que lidiar este año la Mercè ha sido con el pico de obras del mandato. Ya es algo que sucede de costumbre y obliga a las fiestas a conquistar Barcelona de forma distinta. Los escenarios van cambiando y el calendario obliga a distribuir diferente la programación de cada edición.
Es un ejemplo el traslado del escenario de circo de Montjuïc al Fòrum y también el Correfoc, que tradicionalmente se celebraba en la Via Laietana y ha echado raíces en el paseo de Gràcia. El exilio en la arteria del lujo ha resultado una mudanza permanente. “Hacerlo en medio del paseo de Gràcia le da mucha más presencia. A priori no tenemos intención de sacarlo de ahí, pero nunca se sabe”, ha avanzado en una entrevista de EL PERIÓDICO la jefa de Fiestas, Festivales y Eventos del ICUB, Anna Lleó. “A medida que se van aprobando las obras nos vamos adaptando”, razonaba.
