El 30% de los asalariados de Barcelona son extranjeros que destinan un 42% de ingresos a la vivienda

Los extranjeros sostienen casi un tercio de los empleos en Barcelona, pero su esfuerzo se traduce, con demasiada frecuencia, en salarios precarios que destinan en gran parte a la vivienda. Según se refleja en el primer informe del Observatorio de las migraciones y refugio en Barcelona elaborado por el Institut Metròpoli por encargo del Área de Derechos Sociales del ayuntamiento, los trabajadores extranjeros representan el 29,5% de las personas asalariadas de la ciudad y son más del 40% de quienes cobran los sueldos más bajos. El 42% lo destinan a vivienda.

Esta desigualdad no es casual: se explica por la presencia en sectores con escasa remuneración, los contratos temporales o parciales no deseados y unas trayectorias laborales llenas de interrupciones. Todo ello dibuja un panorama de precariedad estructural que afecta de manera desproporcionada a quienes han llegado de fuera y que condiciona no solo su presente laboral, sino también sus posibilidades de futuro.

Uno de cada cuatro barceloneses proviene de otro país, una cifra que no para de crecer en el balance del padrón municipal que el consistorio publica anualmente. Ante este escenario, el ayuntamiento ha considerado pertinente conocer mejor las dinámicas migratorias para diseñar políticas públicas más adecuadas y ayudar a contrarestar los discursos de odio.

Salario 9.000 euros inferior

Las personas que migran a Barcelona están muy vinculadas al mercado de trabajo, puesto que migran en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, demasiado a menudo se encuentran con empleos en sectores que requieren más implicación y con salarios más bajos. Los datos del informe lo demuestran. El 60,5% de las trabajadoras del hogar y los cuidados son extranjeras, en un sector altamente feminizado, precarizado y con escasa cobertura de derechos sociales. Otro ejemplo son los asalariados en la hostelería: el 47% son de nacionalidad extranjera.

Todo ello se acaba traduciendo en un salario medio anual que es casi 9.000 euros inferior al de la población de nacionalidad española, situándose en 21.747 euros el de los extranjeros frente a los 30.732 euros de los españoles. La quinta teniente de alcalde, encargada del área de Promoción Económica, Raquel Gil, apuesta por abordar los retos en el mercado de trabajo como la acreditación de competencias o el reconocimiento de títulos que permitan “aprovechar el talento de las personas que se incorporan y que también lo hagan en mejores lugares de trabajo y en mejor calidad”.

“Tenemos situaciones y sectores muy precarizados que están siendo nichos de ocupación de las personas migradas. Necesitamos mejorar las condiciones laborales para que sus procesos se ajusten más a sus necesidades”, ha añadido. Desde esta perspectiva, la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, hace “una mirada crítica” porque “a menudo son personas que tienen una cualificación superior a los lugares de trabajo que están ocupando”, lo que también tiene un “recorrido de mejora” en cuanto al acompañamiento que puede hacer el ayuntamiento.

En datos, el 43,3% de los extranjeros tienen estudios superiores en comparación con el 33,9% de los españoles, y el 12,9% tiene estudios primarios o inferiores frente al 16,5% de los españoles.

Rentas más bajas

Como resultado, la población de origen extranjero ingresa rentas más bajas y está más expuesta a la pobreza, algo que se ve incrementado con la subida del coste de la vivienda. De hecho, la exclusión de la vivienda afecta a los extranjeros de manera especialmente intensa.

El informe también destaca la desigualdad entre lo que destina a vivienda la población extranjera y la autóctona. También se produce una gran diferencia. De media, los extranjeros destinan un 41,6% de sus ingresos a cubrir los gastos de vivienda mientras que los hogares autóctonos dedican un 18,5%. Además, el 70% de la población migrante vive en pisos de alquiler frente el 20% de la población española.