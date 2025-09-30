El AMB inicia el rediseño de las líneas de bus para mejorar el servicio en la segunda corona en 2028

El Área Metropolitana ha visto una "oportunidad histórica" para replantear y mejorar la movilidad en su segunda corona con la finalización, en 2028, de las concesiones de los servicios de autobús interurbanos que dependen de la Generalitat.

El gran cambio en el actual modelo de transporte público por carretera que ya está preparando el Govern, con el fin de unas concesiones que fueron otorgadas en su mayoría entre 1950 y 1960, implicará el traspaso de la gestión de líneas de autobús de la segunda corona al Área Metropolitana de Barcelona. La ley indica que es el AMB quien tiene la competencia de planificación y gestión de la red de autobuses que tienen origen y destino en el área metropolitana, por lo que ha acordado con el Govern que asumirá la planificación del servicio también en los territorios que cubre en la segunda corona metropolitana. Se trata de 13 concesiones que suman un total de 53 líneas de autobús diurnas y nocturnas.

El AMB se encargará de licitar en 2028 estos servicios de autobús de los municipios de la segunda corona metropolitana que hasta ahora gestionaba el Gobierno catalán, y pasará a ser la titular y gestora de las nuevas concesiones. Anualmente, recorren todas ellas 10,2 millones de kilómetros, especifica el AMB para mostrar su dimensión.

No se trata de un mero traspaso de la gestión de las líneas. La idea que maneja el AMB es rediseñar un nuevo mapa de transporte público, que implicará también las líneas que ya gestiona, para redibujar los nuevos servicios, asegurando las mejores interconexiones. Es así como algunas líneas podrán desaparecer para emerger, con las futuras concesiones, otras nuevas, como explican fuentes del AMB.

Reunión con los municipios

Este rediseño es una tarea compleja, admiten desde el AMB, puesto que el objetivo es tambioén replantear líneas que ya gestiona el AMB con conceciones que cuentan con distintas fechas de finalización, así como establecer acuerdos en servicios que se prestan en los límites territoriales del AMB.

"El objetivo es que la segunda corona se equipare a los estándares de calidad de los servicios de autobús del AMB de la primera corona, para convertirse así en un servicio de más calidad y eficiencia”, ha expuesto el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón, en una reunión, este martes, con los alcaldes y concejales de los 18 municipios de la segunda corona metropolitana.

En este encuentro, el AMB ha expuesto su diagnóstico de cómo se encuentran actualmente todos los servicios afectados por la finalización de la concesión de la Generalitat, con el fin de iniciar ahora un periodo en el que se reunirá con los municipios para conocer de primera mano sus necesidades, demandas, carencias y reflexiones.

Para Cordón, que el AMB asuma por fin los servicios de bus que le corresponden permitirá atender mejor las necesidades de los municipios y ciudadanos y mejorar el Bus Metropolitano. "Las nuevas licitaciones nos permitirán abordar un nuevo diseño y una planificación de las rutas, y establecer unos requerimientos exigentes para la prestación del servicio por parte de los operadores”, ha añadido.

Tres objetivos

El plan de servicios de autobús metropolitano en el ámbito de la segunda corona metropolitana tiene tres objetivos principales: conocer e inventariar los servicios de bus actualmente existentes, diagnosticar e identificar las deficiencias o carencias principales que pueda tener la red existente, en relación con la movilidad actual y futura, y elaborar una propuesta de estos servicios de acuerdo con el contexto actual y futuro de la metrópolis, en el marco de las disponibilidades presupuestarias de los próximos años.

El plan de servicios de autobús metropolitano que elaborará el AMB servirá de base para la licitación de los servicios que acaben siendo competencia del organismo metropolitano a partir de 2028. El resto de servicios que circulan por la metrópolis de Barcelona pero que van más allá de este territorio, los seguirá prestando la Generalitat sin perjuicio de que se puedan establecer mecanismos de coordinación entre el AMB y la Generalitat de Catalunya para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

De aquí a finales de este año, el AMB llevará a cabo un proceso participativo con los ayuntamientos de la segunda corona metropolitana y recogerá información de cada localidad con el fin de compilar todas las necesidades, carencias detectadas y mejoras demandadas.

Con todo ello, el organismo metropolitano elaborará, entre las aportaciones municipales y su propio trabajo interno, la propuesta de plan de servicios de autobús metropolitano en la segunda corona, que se aprobará a lo largo del próximo año 2026. De este modo, en 2027 se podrán llevar a cabo las licitaciones de los servicios.

En total, en el área metropolitana de Barcelona hay 297 líneas regulares de autobús diurno en un día laborable (247 en transporte urbano y 50 en transporte interurbano). De estas, 216 líneas son de titularidad del AMB. De bus nocturno, hay 21 líneas de Nitbus del AMB y 6 líneas de bus nocturno gestionadas por la Generalitat de Catalunya.