Sant Boi da un primer paso para desbloquear el traslado del cuartel militar y construir 1.600 viviendas

La nueva planificación eléctrica 2025-2030 desbloqueará una lista considerable de proyectos clave para Catalunya, como los puntos de conexión necesarios para las nuevas desalinizadoras y la central hidroeléctrica reversible de La Baells, la electrificación del puerto de Barcelona y la descarbonización de la petroquímica en Tarragona. Pero el documento oficial del Ministerio para la Transición Ecológica incluye también el traslado de varias subestaciones eléctricas.

Una de ellas se encuentra en Sant Boi de Llobregat y debe abrir la puerta, primero, al traslado del histórico cuartel militar, y luego, a un plan, aún embrionario, que prevé construir 1.600 pisos. Fuentes municipales explican que el soterramiento de las líneas de alta tensión y el traslado de la subestación eléctrica son "un paso ineludible" para abordar el traslado del cuartel.

Estas infraestructuras suponen una división histórica del núcleo urbano de la ciudad dado que separa los barrios de Casablanca y Camps Blancs del centro de la localidad. Las mismas fuentes ven como un movimiento "muy relevante" el hecho de que el soterramiento de las líneas de alta tensión se haya incluido en el plan quinquenal de infraestructuras de Red Eléctrica, así como los movimientos para reubicar la subestación: "Nos genera mucha confianza –afirman–. Significa que ya está en marcha".

Ahora, Red Eléctrica deberá construir dos transformadores en una zona fronteriza con la vecina Viladecans. Aunque el consistorio aún no dispone de un calendario específico, reitera su "satisfacción" por estos avances.

Central de alta tensión de Fecsa en la ronda de Sant Ramon de Sant Boi de Llobregat. / JORDI COTRINA

Las líneas de alta y media tensión, la subestación y el cuartel militar de Santa Eulàlia se ubican en unos terrenos contiguos que suman una superficie de más de 100.000 metros cuadrados. Su eliminación o, en su defecto, traslado son una reclamación histórica de los movimientos vecinales y políticos de Sant Boi. En 2024, distintas entidades volvieron a manifestarse junto a la subestación: "Hace 25 años que reclamamos el traslado de la Fecsa, que ocasiona una herida urbanística en la ciudad y un gravísimo impacto sobre la salud de las personas".

Respecto al cuartel, todavía faltan años para que el proyecto se empiece a materializar y el ayuntamiento insiste en que todavía se está negociando con Defensa para el traslado y la posterior reurbanización del espacio, pero la introducción en la planificación eléctrica del traslado es un primer avance clave.

En un inicio, un protocolo aprobado por Defensa y el ayuntamiento en 2022 apuntaba a unos terrenos de titularidad pública situados en el sector de Sant Boi conocido como Serconsa, ubicados al otro lado del barrio de Camps Blancs y cerca del campo de béisbol, como futuro emplazamiento para el nuevo cuartel. Sin embargo, desde el consistorio insisten en que la ubicación no es definitiva y que se valoran también "otras opciones".

1.600 pisos proyectados

Tras años de acuerdos de intenciones que no terminaban de arrancar, el traslado de la infraestructura militar empezó a ver la luz en 2023, después de que el Consejo de Ministros aprobara destinar más suelos del Ministerio de Defensa en desuso a "potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda asequible". En concreto, dio el 'ok' al Ministerio de Transporte a adquirir, a través de la Entidad Pública de Suelos (SEPES), hasta 8,25 millones de metros cuadrados de terrenos públicos propiedad de Defensa para levantar alrededor de 20.000 viviendas "asequibles". Sant Boi fue la única ciudad catalana beneficiada por esta decisión y en la que el Gobierno estima construir 1.600 pisos.

El cuartel militar de Santa Eulalia, en Sant Boi de Llobregat. / JORDI COTRINA

Así, en el actual contexto de crisis de la vivienda, el emplazamiento que ocupan la subestación eléctrica y el cuartel se han convertido en un área estratégica desarrollar un nuevo núcleo urbano en la ciudad. El cuartel de Santa Eulàlia de Sant Boi encuentra sus orígenes en los años 40 del siglo pasado. Con el municipio aún en desarrollo, cuartel y subestación quedaron rodeados por el núcleo antiguo del municipio y los barrios que emergieron durante el desarrollismo franquista para acabar con el barraquismo y acoger a los migrantes de otras partes de España que se instalaron en Barcelona y su conurbación en busca de trabajo durante las décadas de los 60 y 70.