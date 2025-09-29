Rodalies promete que el 90% de las escaleras y ascensores ya funcionarán a final de año

Una de cuatro escaleras mecánicas y ascensores sigue sin funcionar en las estaciones de Rodalies. Los usuarios se encuentran con pegatinas en los cristales de los ascensores que indican el ya habitual fuera de servicio, lo que continúa dificultando el acceso a los andenes y vestíbulos. En especial a las personas con problemas de movilidad, pero también a las que llevan carritos o maletas, tal y como denuncian las plataformas de usuarios.

Este problema crónico motivó que Renfe sustituyera en febrero su empresa de mantenimiento, Schindler, por TKE Elevadores, con el objetivo de reducir las incidencias reiteradas y el tiempo de espera en la reparación de las averías. Un primer análisis de la situación evidenció una falta de mantenimiento y, por motivos de seguridad, en marzo quedaron fuera de servicio la mitad de los ascensores y escaleras mecánicas en las estaciones a la espera de su revisión, lo que agravó aún más la situación.

Estaciones en la lista

"De marzo a septiembre, se ha reducido en un 50% el número de mecanismos que no funcionan", aseguró el responsable de relaciones institucionales de Renfe, Antonio Carmona, durante una jornada en CCOO en la que se trató la situación de Rodalies en la que las plataformas afearon al operador que las estaciones no son accesibles. En julio Renfe ya explicó a EL PERIÓDICO que se habían revisado los equipos para arreglar los que presentaban una solución más rápida. No obstante, el resto requerían su cambio total, lo que dilata su resolución.

Concretamente, se trabaja en la instalación de 28 nuevas escaleras mecánicas y ascensores, para lo que se han destinado 7 millones de euros, en las estaciones de El Prat, Vic, Les Franqueses, Montmeló, Sabadell Sud, Terrassa Nord, Torre Baró-Vallbona, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola y Vilassar, tal y como estipula el Plan de Medidas Urgentes acordado entre Renfe y el Govern. Pero "ponerse al día no es tan rápido", añadió Carmona.

Mejora progresiva

Por el momento, este mes de septiembre el 25% de todos los equipos seguían sin funcionar, pendientes de reparación. “Esta cifra varía semanalmente”, afirma la operadora, que añade que la dirección de Rodalies y la Generalitat como titular del servicio “hacen un seguimiento continuo de las averías” con la empresa TKE. Según Renfe, “la situación ha ido mejorando” y la planificación con la que se trabaja indica que a finales de septiembre el número de equipos en funcionamiento “podría aumentar al 80% y a finales de año contar con el 90% de los equipos de accesibilidad” en servicio.

Sin embargo, los usuarios señalan que, incluso cuando se arregla un ascensor, "al cabo de dos días vuelve a estar fuera de servicio". Para las plataformas de usuarios la situación que se vive a diario en las estaciones de Rodalies es insostenible. El vicepresidente de la asociación Promoció del Transport Públic (PTP), Carles Garcia, afirma que en una estación tan central como la de Plaça Catalunya no funcionan ni las escaleras ni el ascensor.

"Cada día miles de usuarios pasan serias dificultades. Se trata de personas en silla de ruedas, o simplemente con maletas, debido a un servicio de mantenimiento que no funciona”, afirma el portavoz de la Plataforma d’Usuaris i Usuàries del Transport Públic del Baix Llobregat, Lluís Carrasco, que considera “muy grave que pueda haber tal cantidad de ascensores y escaleras mecánicas sin funcionar en Rodalies".

Correr por los andenes

Además de plaza Catalunya, ponen como ejemplo múltiples estaciones en todo el territorio, independientemente de la línea: Vilassar de Mar, El Prat, Vilanova i la Geltrú, Puigcerdà... Los usuarios inciden además en que la accesibilidad va más allá de escaleras y ascensores.

La portavoz de la Plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, denuncia el "caso flagrante" de una persona invidente que hace pocos días intentó en Cubelles subir al tren, que arrancó de forma peligrosa mientras palpaba sin éxito la puerta para encontrar el botón para abrirla. En el día a día, continua, "hay que adivinar qué tren viene y dónde va a parar. Te obligan a correr por los andenes, y si ya es difícil para una persona sin problemas de movilidad, imagina una en silla de ruedas", ejemplifica.

Añade que aspectos como poner más bancos aliviaría a muchas personas vulnerables las "largas esperas" por la demora de trenes. La PTP también lamenta que incluso en las nuevas estaciones no se tiene en cuenta las personas que acuden en bicicleta, que tienen dificultades para llegar hasta los andenes y subirla al tren.

Los problemas de accesibilidad se encuentran también en el acceso al tren ya en el andén, como subrayan las plataformas. / ELISENDA PONS / EPC

Proyectos en marcha

Al igual que Renfe, Adif explica que tiene previsto llevar a cabo mejoras de accesibilidad en 21 estaciones. Están en marcha las obras en la nueva estación en Parets del Vallès y la instalación de ascensores en las de Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès y La Garriga. El responsable de la infraestructura ferroviaria asegura que la accesibilidad también mejorará con las obras que se llevan a cabo en las estaciones de Montcada-Bifurcació y Montcada-Ripollet; y que se realizan actuaciones en esta línea también dentro del proyecto de remodelación integral en Castelldefels. Lo mismo indica para Sant Feliu de Llobregat, que tendrá una nueva estación, y también se actuará en Bordils-Juià, Sant Jordi Desvalls, Camallera, Vilajuïga y Colera. Paralelamente, se encuentran en redacción los proyectos de las estaciones de Plaça Catalunya, El Clot, Fabra i Puig, Viladecans, Gavà Ponent, Sant Sadurní d’Anoia, Tordera y Montcada i Reixac-Manresa. A estas actuaciones se suman las que se desarrollan en Sants y La Sagrera, añade Adif.