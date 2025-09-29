La Rambla de Barcelona celebra la Festa del Roser del 4 al 12 de octubre

La entidad Amics de la Rambla, constituida por comerciantes y vecinos en1960, empezó a organizar en 1961 la fiesta mayor de la avenida, la Festa del Roser. Una celebración que tiene lugar por estas fechas, y que en la edición de este año, la 64ª, tendrá lugar del 4 al 12 de octubre.

Amics de la Rambla convoca a los barceloneses a “redescubrir y disfrutar” la calle, algo que muchos de los lugareños evitan desde que ha sido tomada por el turismo.

“Un año más hemos querido que las flores tomen el protagonismo de la fiesta y muchos de los actos están relacionados con la tradición de las flores en la Rambla”, indica un comunicado de Amics de la Rambla.

Se da la circunstancia de que las ocho paradas de flores que hay en la Rambla tendrán que trasladarse temporalmente en unos meses a la plaza de Catalunya para que prosigan las obras de reforma de la calle.

Las actividades

La fiesta mayor de la Rambla incluye actividades de distinto género que se pueden consultar en su programa y entre las que se incluyen, entre otros, visitas al Liceu y la Teatre Romea, ferias de artesanía, paseos marítimos con las Golondrinas, obras de teatro, exposiciones y rutas, como la ruta Joan Salvat Papasseït, la de la Rambla, Lorca y Josep Maria de Sagarra y la de visitantes ilustres de la avenida.