Convocatoria
La Rambla de Barcelona celebra la Festa del Roser del 4 al 12 de octubre
La fiesta mayor de la avenida llega a su 64ª edición con las flores como protagonistas
"No quiero pensarlo": los floristas de la Rambla viven el último Sant Jordi antes de su exilio a la plaza Catalunya
La Rambla de Barcelona celebrará la Festa del Roser desde este sábado hasta el 13 de octubre
Actividades de la Festa del Roser 2025
La entidad Amics de la Rambla, constituida por comerciantes y vecinos en1960, empezó a organizar en 1961 la fiesta mayor de la avenida, la Festa del Roser. Una celebración que tiene lugar por estas fechas, y que en la edición de este año, la 64ª, tendrá lugar del 4 al 12 de octubre.
Amics de la Rambla convoca a los barceloneses a “redescubrir y disfrutar” la calle, algo que muchos de los lugareños evitan desde que ha sido tomada por el turismo.
“Un año más hemos querido que las flores tomen el protagonismo de la fiesta y muchos de los actos están relacionados con la tradición de las flores en la Rambla”, indica un comunicado de Amics de la Rambla.
Se da la circunstancia de que las ocho paradas de flores que hay en la Rambla tendrán que trasladarse temporalmente en unos meses a la plaza de Catalunya para que prosigan las obras de reforma de la calle.
Las actividades
La fiesta mayor de la Rambla incluye actividades de distinto género que se pueden consultar en su programa y entre las que se incluyen, entre otros, visitas al Liceu y la Teatre Romea, ferias de artesanía, paseos marítimos con las Golondrinas, obras de teatro, exposiciones y rutas, como la ruta Joan Salvat Papasseït, la de la Rambla, Lorca y Josep Maria de Sagarra y la de visitantes ilustres de la avenida.
- La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
- L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
- Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
- Un incendio calcina totalmente un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè
- Empieza la construcción del primer edificio cooperativo de viviendas para ancianos de Barcelona
- El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè
- Cuenta atrás para la reapertura de la Mola: exposición renovada y servicios mínimos
- La Mercè 2025: 5 planes imprescindibles para este sábado en Barcelona