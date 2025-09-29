Encuentros en el área metropolitana
Pedro Sánchez visita el CAR de Sant Cugat
El presidente ha felicitado a los equipos españoles de natación artística y waterpolo
Sant Cugat aprueba medidas urgentes ante el cierre de la Biblioteca Gabriel Ferrater y refuerza el apoyo al catalán
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès en el marco de una serie de encuentros sectoriales previstos este lunes en el área metropolitana. En las instalaciones vallesanas, Sánchez ha conversado con la selección española de natación artística y el dúo formado por Iris Tió y Dennis González.
El presidente ha alabado los éxitos recientes en los mundiales de Singapur, así como el triunfo que también logró el equipo de Andrea Fuentes en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sánchez ha terminado su visita felicitando a las selecciones femenina y masculina de waterpolo. Las primeras fueron medalla de oro en los Juegos Olímpicos y bonce en el mundial, mientras ellos alcanzaron el oro en Singapur este verano.
- La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
- L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
- Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
- Un incendio calcina totalmente un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè
- Empieza la construcción del primer edificio cooperativo de viviendas para ancianos de Barcelona
- El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè
- Cuenta atrás para la reapertura de la Mola: exposición renovada y servicios mínimos
- La Mercè 2025: 5 planes imprescindibles para este sábado en Barcelona