Pedro Sánchez visita el CAR de Sant Cugat

El presidente ha felicitado a los equipos españoles de natación artística y waterpolo

Sant Cugat aprueba medidas urgentes ante el cierre de la Biblioteca Gabriel Ferrater y refuerza el apoyo al catalán

Salvador Illa, Pedro Sánchez y Pilar Alegría se hacen una foto con mimebros de las selecciones españolas de natación artística y waterpolo después de los éxitos a los Juegos Olímpicos y al mundial

Salvador Illa, Pedro Sánchez y Pilar Alegría se hacen una foto con mimebros de las selecciones españolas de natación artística y waterpolo después de los éxitos a los Juegos Olímpicos y al mundial / ACN

Sant Cugat del Vallès
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès en el marco de una serie de encuentros sectoriales previstos este lunes en el área metropolitana. En las instalaciones vallesanas, Sánchez ha conversado con la selección española de natación artística y el dúo formado por Iris Tió y Dennis González.

El presidente ha alabado los éxitos recientes en los mundiales de Singapur, así como el triunfo que también logró el equipo de Andrea Fuentes en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sánchez ha terminado su visita felicitando a las selecciones femenina y masculina de waterpolo. Las primeras fueron medalla de oro en los Juegos Olímpicos y bonce en el mundial, mientras ellos alcanzaron el oro en Singapur este verano.

