El metro cierra este lunes el acceso a la L4 desde Passeig de Gràcia durante seis semanas

El Metro cierra este lunes el acceso a la L4 por la estación de Passeig de Gràcia durante seis semanas para acometer obras de reforma en el vestíbulo. En el punto en el que paseo de Gràcia hace esquina con la Gran Via se instalará un ascensor y se renovarán las barreras de acceso, con el objetivo de que sean totalmente accesibles.

Todo el vestíbulo será remodelado. Las obras son ejecutadas por la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Una vez concluyan los trabajos, que tienen un presupuesto de 5,2 millones de euros, una persona con movilidad reducida podrá hacer todos los trasbordos posibles sin salir a la calle.

Accesos

Los usuarios habituales de ese acceso contarán con entradas alternativas en la L2 y la L3. El acceso más cercano es el que corresponde a la L2, situado en los jardines de la Reina Victòria, entre Rambla de Catalunya y paseo de Gràcia, a 100 metros del que ahora se cierra. A una distancia similar, y también por la L2, se puede entrar por Pau Claris.

En el caso de la L3, las entradas alternativas son las que están en los cruces de paseo de Gràcia con Consell de Cent, a 280 metros de la boca cerrada temporalmente, paseo de Gràcia con Aragó, a 300 metros, o Aragón con Pau Claris, 500 metros.