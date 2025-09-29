Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obras

El metro cierra este lunes el acceso a la L4 desde Passeig de Gràcia durante seis semanas

El motivo son los trabajos de mejora de accesibilidad al vestíbulo y los usuarios contarán como alternativa varias entradas a la L2 y la L3

La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco semanas

Pasajeros en la estación de Passeig de Gràcia de la L4, en junio pasado.

Pasajeros en la estación de Passeig de Gràcia de la L4, en junio pasado. / Jordi Cotrina

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Metro cierra este lunes el acceso a la L4 por la estación de Passeig de Gràcia durante seis semanas para acometer obras de reforma en el vestíbulo. En el punto en el que paseo de Gràcia hace esquina con la Gran Via se instalará un ascensor y se renovarán las barreras de acceso, con el objetivo de que sean totalmente accesibles.

Todo el vestíbulo será remodelado. Las obras son ejecutadas por la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Una vez concluyan los trabajos, que tienen un presupuesto de 5,2 millones de euros, una persona con movilidad reducida podrá hacer todos los trasbordos posibles sin salir a la calle.

Accesos

Los usuarios habituales de ese acceso contarán con entradas alternativas en la L2 y la L3. El acceso más cercano es el que corresponde a la L2, situado en los jardines de la Reina Victòria, entre Rambla de Catalunya y paseo de Gràcia, a 100 metros del que ahora se cierra. A una distancia similar, y también por la L2, se puede entrar por Pau Claris.

En el caso de la L3, las entradas alternativas son las que están en los cruces de paseo de Gràcia con Consell de Cent, a 280 metros de la boca cerrada temporalmente, paseo de Gràcia con Aragó, a 300 metros, o Aragón con Pau Claris, 500 metros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
  2. L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
  3. Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
  4. Un incendio calcina totalmente un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè
  5. Empieza la construcción del primer edificio cooperativo de viviendas para ancianos de Barcelona
  6. El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè
  7. Cuenta atrás para la reapertura de la Mola: exposición renovada y servicios mínimos
  8. La Mercè 2025: 5 planes imprescindibles para este sábado en Barcelona

El metro cierra este lunes el acceso a la L4 desde Passeig de Gràcia durante seis semanas

El metro cierra este lunes el acceso a la L4 desde Passeig de Gràcia durante seis semanas

L'Hospitalet prueba a cerrar al tráfico calles para el paseo y ocio de la ciudadanía

L'Hospitalet prueba a cerrar al tráfico calles para el paseo y ocio de la ciudadanía

La Rambla de Barcelona celebra la Festa del Roser del 4 al 12 de octubre

La Rambla de Barcelona celebra la Festa del Roser del 4 al 12 de octubre

Una familia de Castelldefels denuncia las dificultades para viajar en tren con su hijo en silla de ruedas: "Hace falta un protocolo más acertado"

Una familia de Castelldefels denuncia las dificultades para viajar en tren con su hijo en silla de ruedas: "Hace falta un protocolo más acertado"

Atropello entre dos menores en Sabadell: un niño herido leve tras ser alcanzado por un patinete eléctrico

Atropello entre dos menores en Sabadell: un niño herido leve tras ser alcanzado por un patinete eléctrico

Barcelona reelabora el anteproyecto del centro de emergencias de las Tres Xemeneies tras encontrar deficiencias en riesgos laborales

Barcelona reelabora el anteproyecto del centro de emergencias de las Tres Xemeneies tras encontrar deficiencias en riesgos laborales

La L9 de metro conectará sus dos extremos en 2031 y se completará en 2032

La L9 de metro conectará sus dos extremos en 2031 y se completará en 2032

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Laia Bonet, atienden este lunes a las explicaciones de la la responsable de la obra de la dirección general de Infraestructuras de la Generalitat, Laura Carrasco.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Laia Bonet, atienden este lunes a las explicaciones de la la responsable de la obra de la dirección general de Infraestructuras de la Generalitat, Laura Carrasco.