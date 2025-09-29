El metro de Barcelona celebrará su centenario con una carrera nocturna por los túneles de la L2

275 afortunados podrán calzarse sus zapatillas de running y recorrer uno de los tramos más céntricos de los túneles del metro de Barcelona la madrugada del próximo 5 de noviembre.

Con la premisa de que "no se trata de una carrera competitiva sino solidaria", según ha explicado la presidenta de TMB y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, se ha presentado esta tarde en el vestíbulo de la estación de Universitat la Cursa solidària del centenari del metro.

Y es que el total del montante de las inscripciones (que se pondrán a la venta a un precio de 30 €) y lo que se recaude con el dorsal cero irá íntegramente destinado a la unidad de investigación de la ELA del Hospital del Mar, cuyo coordinador, Miguel Ángel Rubio, ha ido desgranado durante la comparecencia la media docena de proyectos que están llevando adelante, entre el que destaca la colaboración con la Columbia University para crear "un nuevo fármaco experimental para tratar determinadas formas genéticas de esta enfermedad", que actualmente afectan a 500 personas en Catalunya, 3.000 en España y sobre las 350.000 a nivel mundial.

El túneñ de la L2 por donde pasará la Cursa solidària del centenari del metro de Barcelona. / Corredors.cat

El lugar del acto no era para nada baladí, desde ese pùnto neurálgico tendrá salida y meta una prueba que permitirá a los 275 corredores que acaben siendo agraciados con uno de estos dorsales la posibilidad de recorrer un tramo de la línea L2, el que va de Universitat a la estación la Monumental pasando po las de passeig de Gràcia y la de Tetuan.

Bajo la organización del club corredors.cat y la colaboración del Club Atlètic TMB, se han ido desgranando las principales características de una prueba que integran los actos del centenario del metro y que para poder celebrarse ha tenido que adaptar su formato para no afectar la movilidad diaria del principal medio de transporte público de la ciudad y, a su vez, poder garantizar el buen funcionamiento de la prueba y la seguridad de los corredores.

Es por ese motivo que la carrera tiene limitada la participación en 275 corredores y se celebrará la madrugada de un miércoles desde la 1.00 h y estará logísticamente finalizada a las 3.30 h (el metro cierra a medianoche y no vuelve a funcionar hasta las 5.00 h de lunes a jueves laborables). La elección de la L2 como base del circuito está pensado tanto porque permite correr entre raíles pisando cemento y no balastos, como porque cada vía va en un túnel independiente sin que se tengan que cruzar los corredores, ya que el circuito de unos 5,2 km será de ida y vuelta y, también, porque la iluminación de los propios túneles es suficiente para poder correr sin necesidad de un refuerzo. Para garantizar la comodidad de los participantes a la hora de correr el formato elegido es el de contrareloj en el que cada corredor saldrá con un margen de 20 segundos de diferencia.

Inscripción por sorteo

Ante la alta previsión de demanda de dorsales, la inscripción se hará por sorteo y se podrán registrar a través de la web de TMB todos aquellos corredores que deseen participar en la prueba, un proceso que estará abierto del 6 al 8 de octubre.

El 9 de octubre se realizará el sorteo bajo notario y los agraciados tendrán de margen del 10 al 13 de octubre para formalizar la inscripción y pagar en la plataforma online que dispondrá el club corredors.cat.