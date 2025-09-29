Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un sábado al mes

L'Hospitalet prueba a cerrar al tráfico calles para el paseo y ocio de la ciudadanía

L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026

Inicio del proyecto 'Recuperem els carrers' de L'Hospitalet.

Inicio del proyecto 'Recuperem els carrers' de L'Hospitalet.

L'Hospitalet de Llobregat
La estrategia municipal de L'Hospitalet de L'Hospitalet para promover un espacio urbano más pacificado y una movilidad más sostenible ha tomado forma este fin de semana con el lanzamiento del proyecto piloto 'Recuperem els carrers', a partir del cual un tramo de la calle Enric Prat de la Riba se ha transformado en un espacio de paseo y actividades de ocio para la ciudadanía.

Durante toda la jornada, el tramo comprendido entre la avenida de la Fabregada y la calle de Leonardo da Vinci permanece cortado al tráfico rodado. La medida, activa desde las 10:00 h hasta las 21:00 h, busca que los vecinos puedan pasear y disfrutar de propuestas lúdicas y culturales.

El proyecto, que forma parte del pacto de presupuestos entre PSC y Comuns, persigue el fin principal de transformar el espacio público en un lugar de encuentro y convivencia para el vecindario, así como un espacio de juego para los niños.

La iniciativa busca fomentar también una movilidad activa, mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación acústica e impulsar el comercio de proximidad. Para maximizar el impacto positivo en el comercio y la restauración, se han elegido tramos con una presencia significativa de comercio local y la actividad se realiza en sábado.

Durante la mañana del sábado, numerosas personas pasearon y participaron en las actividades organizadas, que incluyeron juegos de madera y un taller de circo pensados para los más pequeños, además de un concierto de música. Las actividades lúdicas y culturales volverán a repetirse durante la tarde, de 17 a 19 horas.

Restricciones y seguridad

En cuanto a la movilidad, todas las entradas al tramo se mantienen cortadas a la circulación. La seguridad de los peatones y el correcto desarrollo de la jornada están garantizados por la presencia de agentes cívicos, de Protección Civil y de Guàrdia Urbana.

Las restricciones al tráfico rodado son casi totales. Únicamente pueden acceder a la zona aquellos vehículos que dispongan de aparcamiento en el tramo, y estos deben circular a una velocidad máxima de 10 km/h. También se permite el uso de bicicletas, patinetes y patines, pero solo para niños de hasta 12 años.

Esta prueba piloto tiene ya marcada una segunda fecha: el sábado 11 de octubre. La jornada se trasladará a la calle de Marcel·lí Esquius, entre la avenida de Severo Ochoa y la calle de Andorra, ubicada en el barrio de Pubilla Cases, manteniendo el mismo horario, de 10:00 a 21:00 h.

Una vez realizadas las dos sesiones, se procederá a la evaluación del funcionamiento del proyecto. Se medirá la satisfacción de la ciudadanía y los comerciantes a través de encuestas. Si los resultados obtenidos son positivos, el Ayuntamiento valorará la posibilidad de repetir la actividad una vez al mes y extenderla a otros barrios de la ciudad.

