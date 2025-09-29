L'Hospitalet prueba a cerrar al tráfico calles para el paseo y ocio de la ciudadanía

La estrategia municipal de L'Hospitalet de L'Hospitalet para promover un espacio urbano más pacificado y una movilidad más sostenible ha tomado forma este fin de semana con el lanzamiento del proyecto piloto 'Recuperem els carrers', a partir del cual un tramo de la calle Enric Prat de la Riba se ha transformado en un espacio de paseo y actividades de ocio para la ciudadanía.

Durante toda la jornada, el tramo comprendido entre la avenida de la Fabregada y la calle de Leonardo da Vinci permanece cortado al tráfico rodado. La medida, activa desde las 10:00 h hasta las 21:00 h, busca que los vecinos puedan pasear y disfrutar de propuestas lúdicas y culturales.

El proyecto, que forma parte del pacto de presupuestos entre PSC y Comuns, persigue el fin principal de transformar el espacio público en un lugar de encuentro y convivencia para el vecindario, así como un espacio de juego para los niños.

La iniciativa busca fomentar también una movilidad activa, mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación acústica e impulsar el comercio de proximidad. Para maximizar el impacto positivo en el comercio y la restauración, se han elegido tramos con una presencia significativa de comercio local y la actividad se realiza en sábado.

Durante la mañana del sábado, numerosas personas pasearon y participaron en las actividades organizadas, que incluyeron juegos de madera y un taller de circo pensados para los más pequeños, además de un concierto de música. Las actividades lúdicas y culturales volverán a repetirse durante la tarde, de 17 a 19 horas.

Restricciones y seguridad

En cuanto a la movilidad, todas las entradas al tramo se mantienen cortadas a la circulación. La seguridad de los peatones y el correcto desarrollo de la jornada están garantizados por la presencia de agentes cívicos, de Protección Civil y de Guàrdia Urbana.

Las restricciones al tráfico rodado son casi totales. Únicamente pueden acceder a la zona aquellos vehículos que dispongan de aparcamiento en el tramo, y estos deben circular a una velocidad máxima de 10 km/h. También se permite el uso de bicicletas, patinetes y patines, pero solo para niños de hasta 12 años.

Esta prueba piloto tiene ya marcada una segunda fecha: el sábado 11 de octubre. La jornada se trasladará a la calle de Marcel·lí Esquius, entre la avenida de Severo Ochoa y la calle de Andorra, ubicada en el barrio de Pubilla Cases, manteniendo el mismo horario, de 10:00 a 21:00 h.

Una vez realizadas las dos sesiones, se procederá a la evaluación del funcionamiento del proyecto. Se medirá la satisfacción de la ciudadanía y los comerciantes a través de encuestas. Si los resultados obtenidos son positivos, el Ayuntamiento valorará la posibilidad de repetir la actividad una vez al mes y extenderla a otros barrios de la ciudad.