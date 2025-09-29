Dos concejales de Vox en Terrassa afrontan una investigación judicial tras la denuncia del alcalde Ballart por “actitud amenazante”

El Juzgado de Terrassa (Vallès Occidental) investigará a los concejales de Vox Alicia Tomás y Daniel Pinto por un presunto delito de atentado a la autoridad, después de admitir a trámite la querella presentada por el alcalde Jordi Ballart (TxT) a raíz de los incidentes ocurridos durante el Ball de Plaça de la Festa Major el pasado 6 de julio.

Los hechos tuvieron lugar cuando los dos ediles del partido de la extrema derecha, junto con una tercera concejala de su grupo, desplegaron una pancarta con el lema "Vox no baila con totalitarios". Según la denuncia, al acercarse el alcalde para pedir a Tomás la retirada de la pancarta, los representantes de Vox reaccionaron con empujones y un enfrentamiento directo que Ballart calificó de "actitud amenazante".

La semana pasada, la jueza que instruye el caso consideró que existían indicios suficientes para abrir el procedimiento. Este lunes por la mañana, Ballart ratificó la querella en los juzgados de Terrassa. “La amenaza, la coacción y la violencia, sea física o verbal, no pueden formar parte del día a día político y cultural de la ciudad. Hay límites que nunca se deben traspasar. Que el juzgado haya admitido a trámite la querella es un primer paso importante”, señaló el alcalde tras formalizar la ratificación.

Desde Tot per Terrassa se subraya que la denuncia busca "proteger a la figura del alcalde como primera autoridad electa, si no también salvaguardar la dignidad institucional y el respeto hacia las entidades culturales que participaron en el Ball de Plaça". El grupo Tot per Terrassa ha expresado su voluntad de impulsar todas las acciones legales necesarias para que episodios de esta gravedad no queden impunes.