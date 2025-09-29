Ferrocarrils inicia la venta de títulos y billetes de pensionista con tecnología sin contacto

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciado esta semana la venta de títulos y billetes de pensionista con tecnología sin contacto integrado en el sistema T-mobilitat en 18 estaciones. Las personas pensionistas ya pueden adquirir billetes en formato T-mobilitat de cartón en las máquinas de autoventa de FGC, sin hacer ninguna gestión previa ni cambiar de carnet. Al precio habitual del billete se añadirá 1 euro, solo la primera vez, por el coste de la tarjeta.

Para realizar la primera compra, "solo será necesario llevar el carnet de pensionista actual y acreditarse delante del personal", explica FGC en una comunicación. El operador indica que los agentes de la estación estarán a disposición de los usuarios para las consultas o dudas que puedan surgir por el despliegue del nuevo sistema.

La entrada en servicio del Carnet de pensionista en las máquinas de autoventa será progresiva: hasta finales de octubre no estará en todas las estaciones. Mientras tanto, y hasta final de año, los billetes magnéticos siguen siendo válidos.

En 18 estaciones

La nueva tecnología puede encontrarse por el momento en 13 estaciones de la línea Barcelona-Vallès y cinco de la línea Llobregat-Anoia. Se trata de las estaciones de Plaça Catalunya, Provença, Gràcia, Muntaner, Sarrià, Av. Tibidabo, Sant Cugat Centre, Rubí Centre, Terrassa Rambla, Vallparadís Universitat, Universitat Autònoma, Sabadell Plaça Major y Sabadell Parc del Nord, en la línea Barcelona-Vallès; y de las estaciones de Plaça Espanya, L’Hospitalet Av. Carrilet, Sant Boi, Martorell Central y Martorell Enllaç, en la línea Llobregat-Anoia.

En ellas ya puede adquirirse en las máquinas de autoventa la T-Pensionista y los billetes sencillos con descuento de pensionista en modalidad sin contacto en las máquinas de autoventa que estén señalizadas para ello. El nuevo soporte es recargable, de modo que servirá para todas las futuras compras. Las personas que ya dispongan del Carnet de pensionista obtendrán sus billetes cargados en una T-mobilitat de cartón, en lugar del soporte magnético habitual.

Carta en casa

De octubre a marzo Ferrocarrils enviará por carta a todos los usuarios los carnets de pensionista para los pases y descuentos correspondientes. Hasta que reciban el nuevo carnet, los usuarios podrán seguir viajando con el soporte magnético como lo hacían habitualmente, sin necesidad de realizar ningún trámite. Los actuales carnets seguirán asimismo siendo válidos hasta su fecha de caducidad.

Bloquear y recuperar viajes

FGC destaca que el nuevo Carnet de pensionista permitirá disponer del carnet y el título de transporte en un único soporte, cuenta con "una mayor resistencia y durabilidad", permite su reutilización en siguientes renovaciones y la opción de poder bloquearlo en caso de pérdida y recuperar los viajes restantes.

El operador ha empezado a informar a través de folletos, mediante la web y las pantallas en los trenes y andenes sobre el cambio de formato y cómo realizar la primera compra y recargar los títulos.