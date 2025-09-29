Una familia de Castelldefels denuncia las dificultades para viajar en tren con su hijo en silla de ruedas: "Hace falta un protocolo más acertado"

Una actividad tan rutinaria para millones de personas como puede ser subirse a un tren por la mañana para desplazarse hasta otra ciudad, se convierte en toda una odisea para quienes, como Asier, tienen problemas de movilidad y necesitan de una silla de ruedas eléctrica para desplazarse. Asier, de 10 años y vecino de Castelldefels (Baix Llobregat), hace meses que se encuentra con que necesita hacer malabares con los horarios y depender de la buena voluntad —y muchos bíceps— de otros usuarios para poder subir al convoy de Rodalies. Algo que Carlos, su padre, explica que descartan por las dificultades que ya de por sí supone y ante la posibilidad de encontrarse con un problema mayor o falta de asistencia al bajar del vehículo.

Como en un 70% estaciones de Rodalies, los ascensores de la parada de Castelldefels hace meses que han estado inoperativos. Esto supone que, de primeras, las familia no ha podido coger el tren para ir a Barcelona desde Castelldefels, lo que, a su vez, implica un primer viaje obligatorio hasta Sitges o Gavà. Justo esta pasada semana, Renfe ha hecho obras en la estación de Castelldefels donde se ha llevado a cabo la reordenación de las vías, así como varias mejoras en los accesos al apeadero. Los ascensores, sin embargo, funcionan con un contrato distinto. Eso sí, la remodelación de la estación se ha completado también con la construcción de un nuevo acceso a los andenes, que busca precisamente reforzar su accesibilidad y facilitar el tráfico de viajeros por todo el recinto.

Ahora, se ha habilitado una rampa en el lado de la vía que va dirección a Barcelona, de modo que se facilite el acceso a sillas como la de Asier. Renfe ha destacado que estas obras buscan así "optimizar la experiencia de la persona usuaria, anticipándose a un aumento futuro de la demanda y facilitando un flujo más ordenado y seguro dentro de la estación". Pese a ello, Carlos remarca que la vía central de la estación sigue sin ser accesible mientras no funcionen los ascensores.

Asier contempla un tren de Rodalies desde la estación de tren de Castelldefels. / MANU MITRU

Sin embargo, Carlos explica que, cuando piden consejo sobre qué hacer a la hora de subir al tren, les han dicho que deben esperar a un tren adaptado, colocarse a la altura del primer vagón y avisar al o la maquinista para que les espere. Otro contratiempo, ya que el vagón adaptado suele estar pasada la mitad del tren. Es decir, que les toca correr o Carlos o su mujer deben dejar a Asier solo mientras avisan. Aun con ello, hay otro problema. Incluso en los trenes adaptados, Carlos denuncia que en muchas estaciones, como en Gavà, se han encontrado que la diferencia entre el andén y el vagón es insalvable para una silla como la de su hijo, que pesa 150 kilos. Preguntando por la posibilidad de que les ofrezcan una rampa, señala que desde las estaciones les dicen que deben avisar con 48 horas de antelación para poder un dispositivo preparado.

Con todo, Carlos ha presentado ya distintas quejas a Rodalies, a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), así como al Síndic de Greuges de Catalunya para reclamar soluciones tanto al problema de los ascensores y las dificultades para subir al tren, como un cambio en los protocolos para casos como su hijo, de forma que las estaciones estén más preparadas para poder actuar y dar servicio en cualquier momento. "¿Cómo que avisar con 48 horas de antelación? ¿Para hacer un trayecto de 15 o 20 minutos tengo que avisar con 48 horas de antelación? Hace falta un protocolo más acertado", asevera Carlos. Explica también que su hijo Tiene asperger y "es muy rígido de mente". "Se lo explicamos, pero se siente frustrado porque no puede viajar en tren, su medio de transporte favorito, y le duele", añade.

"A más de un palmo del suelo"

En verano, Asier y su madre quisieron ir al Zoo de Barcelona. Un trayecto que, de normal, hubiera supuesto simplemente subirse a un tren en Castelldefels y bajarse en Estació de França. Una línea directa. Sin embargo, ante las dificultades para hacer uso de Rodalies, tuvieron que coger un total de cuatro autobuses para llegar. Vehículos, aquí sí, adaptados con rampas para que la silla pueda subir. Antes de ir en bus hasta Barcelona, se montaron en uno hasta Gavà para tratar de ir desde allí en tren. Fue aquí cuando, esta vez ya en el andén correcto, se encontraron que la rampa para minusválidos del convoy estaba "a más de un palmo del suelo", por lo que, tras intentar pedir un taxi adaptado y no encontrar ninguno disponible, encadenaron distintos transbordos en autobús hasta lograr llegar al zoológico. Tardaron más del triple de lo que hubieran tardado de poder ir en tren directamente.

Carlos y Asier, junto a un tren en la estación de Castelldefels. / MANU MITRU

Las quejas de usuarios y entidades por el funcionamiento de los ascensores en las estaciones de Rodalies es una constante desde hace años. Un ejemplo claro es el de la estación de Bellvitge-Gornal, donde la instalación de ascensores era una reclamación histórica de los vecinos de la zona, pero que, una vez lograda, es habitual encontrarlos fuera de servicio. "Estos ascensores no han funcionado nunca bien desde su instalación. Sí es verdad que alguna vez ha sido debido a actos de vandalismo, pero qué causalidad que en la misma zona están los de la estación de los Ferrocarrils de la Generalitat y los del metro, y estos siempre funcionan correctamente", denunciaba hace unos meses un lector de EL PERIÓDICO a través de una carta.

Renfe sustituyó a principios de año su empresa de mantenimiento con el objetivo de reducir las incidencias reiteradas. De primeras, ya se constató una falta de mantenimiento y, por motivos de seguridad, en marzo quedaron fuera de servicio la mitad de los ascensores y escaleras mecánicas en las estaciones a la espera de su revisión, lo que agravó aún más la situación. Por el momento, este mes de septiembre el 25% de todos los equipos seguían sin funcionar y la previsión es, a finales de año, contar con "el 90% de los equipos de accesibilidad” en servicio.