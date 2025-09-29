Barcelona rehabilitará la fachada de la Santa Creu en 2026 y licita las obras de la antigua Massana

“Sin prisa pero sin pausa”. Así avanza el Ayuntamiento de Barcelona en la transformación del antiguo hospital de la Santa Creu i Sant Pau y su entorno, una reforma pendiente y reivindicada desde hace años. Para ver el resultado final todavía queda al menos una década -el gobierno municipal lo sitúa entre 2030 y 2035-, pero en 2026 ya se podrá ver el paso que conectará los Jardins de Rubió i Lluch con la plaza Gardunya -una construcción que está en marcha desde julio- y la restauración de la fachada principal y el claustro. Estas serán las primeras actuaciones que llevará a cabo el consistorio con tal de recuperar "el esplendor patrimonial" del edificio y de su entorno para que se convierta en “la gran puerta de entrada al Raval”.

Según ha explicado el concejal de Ciutat Vella y teniente de alcalde, Albert Batlle, junto al comisionado del Pacto por Ciutat Vella, Iván Pera, en rueda de prensa, este septiembre se ha dado luz verde a los proyectos de rehabilitación de la fachada y el claustro del antiguo hospital, a los que se invertirá más de 2,7 millones de euros. Para rehabilitar el claustro interior no será necesario actuar sobre las fachadas exteriores ni otras dependencias del recinto.

Eso sí, será una intervención de gran embergadura que alcanzará un total de 2.400 metros cuadrados y a ella se destinarán 2,2 millones de euros. El proyecto se centrará en la consolidación de las bóvedas y arcos, la limpieza de las piedras y las juntas, y la renovación completa de la cubierta con el objetivo de garantizar su estabilidad estructural y la conservación del patrimonio arquitectónico.

A la fachada principal se destinará medio millón de euros para limpiar, restaurar, consolidar y reponer elementos arquitectónicos. Ambas rehabilitaciones -fachada y claustro- se podrán llevar a cabo simultáneamente, de manera que empiecen antes de verano de 2026 y puedan terminar a finales de año.

Estas actuaciones se suman a la licitación que también ya ha hecho el ayuntamiento para rehabilitar el edificio de la antigua escola Massana de la plaza Gardunya, ocupado desde hace años y desalojado este enero en medio de una gran protesta vecinal. Esta reforma servirá para ampliar la Escola d’Art Massana unos 1.000 metros cuadrados, entre la superficie del inmueble (740 metros cuadrados) y el patio (260 metros cuadrados).

La antigua Massana cuando estaba ocupada. / ACN

La ampliación se plantea con una distribución flexible de los espacios, de manera que en la planta baja se ubicarán el vestíbulo de acceso y un taller de usos múltiples. En el altillo se situará un aula polivalente, que podrá dividirse en dos más pequeñas, además de un despacho, en la primera planta habrá un aula, un archivo y un almacén, y en la segunda planta se prevén dos aulas y un archivo adicional.

Además, todo el conjunto contará con los servicios reglamentarios en todas las plantas, una nueva escalera con las dimensiones normativas y un ascensor que garantizará la accesibilidad. No obstante, Batlle avisa de que el proceso administrativo para tener a punto todas estas aulas "tardará más". ºEsta propuesta se ajustará y concretará finalmente con el equipo redactor que resulte adjudicatario del concurso de redacción. También se ha fijado un presupuesto orientativo máximo de 1,98 millones de euros.

La "nueva centralidad" del Raval

El gobierno municipal repite por activa y por pasiva que la rehabilitación del Raval es una de sus prioridades y en este ahínco se enmarca las actuaciones en el antiguo hospital de la Santa Creu i Sant Pau, “el más emblemático”, ha destacado Batlle. “Hemos puesto rumbo a lo que debe ser la nueva centralidad ciudadana en el Raval”, ha añadido. El objetivo es recuperar espacio para uso ciudadano y abrir el barrio a los ciudadanos. “No queremos cerrar el Raval, sino que la gente venga y el Raval pueda salir también hacia fuera”, ha insistido el concejal.

En esta misma línea, coincide la gran reforma que se hará en la Boqueria, también en 2026, con la intención de no quedarse en una mera atracción turística. Uno de los principales cambios físicos será la reforma de la fachada de la Gardunya para dignificar la parte trasera del mercado y mejorar su apertura hacia el Raval. Habrá más variedad de oferta a la vez que se pondrá coto a los productos elaborados para turistas.