Barcelona reelabora el anteproyecto del centro de emergencias de las Tres Xemeneies tras encontrar deficiencias en riesgos laborales

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales (DPRL) del Ayuntamiento de Barcelona ha emitido una evaluación desfavorable sobre el anteproyecto para crear un nuevo centro de coordinación operativa de emergencias de Barcelona (CECOR) en el parque de las Tres Xemeneies que tiene que sustituir a la actual ubicada en la calle Lleida.

En este informe, se remarca desde DPRL que el anteproyecto tiene carencias graves en materia de seguridad, salud e higiene. En concreto incumple las dimensiones mínimas en algunas zonas de la planta subterránea, no especifica las condiciones de temperatura y humedad en cada estancia, no detalla la renovación mínima de aire de los locales de trabajo cerrados, "no consta que el mobiliario cumpla las medidas preventivas para evitar la lipoatrofia semicircular", hay deficiencias en protección de incendios, (como que no están señalizados extintores o las vías de escape), y define cómo deben ser las barandillas, puertas, ventanas, lugares de descanso o duchas. También remarca que no se tiene en cuenta los lavabos en los vestuarios ni se informa de los puntos de agua potable.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona se indica que "como ocurre en todos los procesos de gestión de un proyecto constructivo de nuevos equipamientos, los servicios técnicos municipales han hecho llegar a los responsables de riesgos laborales el anteproyecto del futuro CECOR y se ha realizado una reunión entre redactores y los responsables de riesgos laborales para incluir en el proyecto básico todas aquellas mejoras técnicas en el ámbito de la seguridad laboral necesarias".

"Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de redacción del proyecto básico y se espera tener el documento cerrado en las próximas semanas para poder enviar oficialmente a todos los responsables municipales, incluido el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales para que emitan su informe. Con sus observaciones se cierra el proyecto definitivo. Los trabajos, pues, están en una fase incipiente, momento en el que es habitual que los diferentes responsables municipales emitan sus informes de mejora", recuerdan.

Sin embargo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF recuerda que, “tras más de 25 años trabajando en instalaciones subterráneas, los agentes han estado expuestos a factores de riesgo adicionales y perjudiciales para la salud, tal y como han acreditado resoluciones de la Inspección de Trabajo y distintos informes del propio DPRL municipal”.

El sindicato señala que han reclamado "en reiteradas ocasiones, y con la suficiente antelación, en comités de seguridad y salud laboral y en las comisiones de infraestructuras, que el CECOR se ubicara en plantas superiores, descartando su instalación en espacios subterráneos por motivos de seguridad, salud e higiene laboral".

Por eso, lamentan que administración insista en mantener un centro de coordinación "con condiciones precarias e inseguras, propias de centros de trabajo subterráneos", que no garantiza "unas condiciones de trabajo seguras y conformes a la normativa vigente". El sindicato destaca que no descarta "las acciones legales oportunas ante la autoridad laboral con el fin de salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores" municipales que estén en el futuro CECOR.