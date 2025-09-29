Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Méritos sobrestimados

Barcelona cesa por orden judicial a un alto cargo del Institut de Cultura

El afectado ocupa a partir de ahora una plaza de mando intermedio de nueva creación, a la espera del pronunciamiento del Supremo

Un tribunal anula el nombramiento de un alto cargo de Barcelona por méritos sobrevalorados

El palau de la Virreina, a la Rambla, seu de l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub). | JORDI COTRINA

Meritxell M. Pauné

Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha cesado este lunes a su director de Patrimonio Cultural, un alto cargo del Institut de Cultura de Barcelona, en cumplimiento de una sentencia de 2023 y una reclamación de ejecución de sentencia dictada este verano. Como avanzó EL PERIÓDICO, el juzgado de lo contencioso administrativo número 16 declaró nula la designación del historiador Jaume Muñoz, al considerar que en 2022 se sobrevaloró como experiencia directiva que el candidato hubiera coordinado acomodadores externos en el Liceu.

Fuentes municipales confirman a este diario la decisión de cesarle “en escrupuloso cumplimiento de las disposiciones judiciales”, así como el nuevo destino asignado ahora a Muñoz. El consistorio lo ha designado Coordinador de proyectos de Cultura vinculados a proyectos estratégicos y de memoria, una plaza recién creada y de nivel funcionarial 26.

Portavoces del ICUB subrayan que “no es un puesto directivo” y que se trata de una “adscripción temporal”, puesto que el afectado elevó un recurso al Tribunal Supremo que está pendiente de resolver. De hecho, la sentencia no se había ejecutado hasta ahora por la incertidumbre jurídica que genera un eventual pronunciamiento a su favor en la última instancia judicial.

En cualquier caso, el ICUB expone que las nuevas funciones de Muñoz atienden a “su recorrido, experiencia y conocimientos”. Además, recuerda que “la sentencia no prevé ninguna otra disposición ni restricción respecto a las competencias y encargos que puede asumir [el interesado] a partir de su cese”. El caso lo llevaron a tribunales dos candidatos descartados en ese proceso de selección.

Queda pendiente determinar cómo se cubrirá la vacante en la dirección de Patrimonio Cultural, puesto que el tribunal contencioso administrativo pedía retrotraer el proceso de selección hasta la fase de valoración de méritos. Sin embargo, los tres años transcurridos dificultan regresar al punto de partida, tanto para la Administración como para las personas entonces candidatas al puesto. Fuentes municipales aseguran que “corresponde a la comisión de valoración”, el jurado que eligió al finalista, “disponer cómo hay que proceder a partir de ahora”.

Muñoz tiene 35 años, es doctor en Historia Comparada, Política y Social por la UAB y cuenta también con un máster y la licenciatura en Historia de la misma universidad. Tras su paso por el Liceu, se incorporó al consistorio en 2017 como técnico en gestión cultural. Ha publicado los libros ‘La España corrupta. Breve historia de la corrupción (1875-2016)’ y ‘Perseguint la llibertat. La construcció de l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982’, que divulga la historia del PSC. También ha escrito numerosos artículos para la revista L’Avenç, dirige su padre, el historiador Josep Maria Muñoz i Lloret.

