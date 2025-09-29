En el Centro
Atropello entre dos menores en Sabadell: un niño herido leve tras ser alcanzado por un patinete eléctrico
Actualmente, se están revisando las cámaras de seguridad de la zona y contrastando los hechos para esclarecer lo sucedido
Sabadell sigue la estela de Barcelona y endurece las restricciones a los patinetes eléctricos
El domingo 28 de septiembre, a las 18:20 horas, se produjo un atropello entre dos menores en la zona del Racó del Campanar, en Sabadell. Un niño resultó herido leve y fue trasladado al Hospital Parc Taulí, según informaron la Policía Municipal.
El presunto conductor del patinete eléctrico, también menor de edad, fue identificado por los agentes. Actualmente, se están revisando las cámaras de seguridad de la zona y contrastando los hechos para esclarecer lo sucedido. En el dispositivo intervinieron dos unidades de la Policía Municipal.
