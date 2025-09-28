Pere Oliva: “En Barcelona estudian 40 de los 60 seminaristas que se forman para ser sacerdotes en Catalunya”

¿Dónde nació?

En Igualada, en 1961.

¿Cuántos hermanos?

Somos cuatro, yo el mayor.

¿Qué le llevó a entrar en la vida religiosa?

De pequeño iba a la parroquia, participaba de las misas, fui monaguillo. Luego estuve en un ‘agrupament escolta’, después en un grupo sardanista. Luego, en la adolescencia, te distancias un poco de la Iglesia, sin dejar nunca de pertenecer, de ir a las celebraciones. Cuando acabé el bachillerato en el instituto estudié Historia en la UB y entonces, a través de un grupo de plegaria, descubrí el sentido de la fe. Se desveló mi voluntad de servir a la parroquia. Esto, ligado a que un compañero mío entró en el seminario, hizo que yo me lo replanteara todo. Y cuando estaba acabando Historia empecé a estudiar algunas asignaturas de Teología. Por ejemplo, Biblia. Y entonces me tocó ir a hacer la mili. El servicio social sustitutorio no era legal todavía.

¿Dónde la hizo?

El campamento en Cáceres y el resto en la base de helicópteros de Colmenar Viejo. Durante el servicio militar es cuando vi bien claro que ese era el camino, que el Señor me llamaba. Tenía ya pensado entrar en el seminario y empecé en el curso 1985-86 en el seminario de Vic. Tenía 25 años. Para esa época, entré mayor. El obispo Josep Maria Guix, que me ordenó, dijo: ‘Ahora tenemos una vocación adulta’.

¿A qué edad entraba la gente?

Muchos después de acabar el COU (actual segundo de Bachillerato), con 18 años.

¿Cómo funciona un seminario, el lugar donde se forman los sacerdotes?

Es el lugar en el que confrontar lo que tú sientes con lo que la Iglesia pide y necesita. Adecuar la vocación a las necesidades de la Iglesia, que coloca allí a unas personas formadoras, acompañantes, un rector, un vicerrector, para que ese joven que ha sentido la llamada pueda discernirla y llegue un momento en el que dé el paso, y diga sí, lo quiero, como cuando una pareja se casa. Es un tiempo de formación. Humana, intelectual, espiritual: cómo tener una fortaleza interior que te ayuda a vivir, que te hace referirlo todo al que te ha llamado, darte cuenta de que Dios está en la vida y saber que estamos llamados a la vida eterna pero que entre medio hay que trabajar en este mundo y que los otros también se salven. El tiempo de seminario es para crecer en todos estos aspectos.

Y esto se hace mediante cursos y asignaturas determinados.

En el semanario hay etapas: la propedéutica o introductoria; la discipular, que comprende la formación intelectual, y después la etapa configuradora, cuando se estudia Teología. A continuación, pastoralmente, se llega a una parroquia y si todo va bien los que llegan son ordenados primero diáconos y luego presbíteros. Es una formación de seis años en total. Cuando los alumnos acaban, pueden formarse en alguna disciplina, estudiar Filosofía, Biblia, Derecho Canónico. Son dos años más, lo que se conoce como la licencia, popularmente sería un máster.

¿Desde cuándo existen los seminarios?

Desde el Concilio de Trento, en 1545.

El seminario conciliar de Barcelona, situado en la calle de la Diputació, abrió en 1593. Usted es rector del seminario interdiocesano. ¿Cuál es la diferencia? Porque este verano se ha afirmado que el seminario de Barcelona cerraba sus puertas cuatro siglos después.

Los seminarios siguen todos abiertos. El seminario interdiocesano o ‘major’ se creó en 1988 a instancias de Roma. Los obispos de Vic, Solsona, Tarragona, Girona y Urgell van a Roma, con Juan Pablo ll como Papa, y les dicen que los seminaristas no pueden seguir viviendo en pisos. Roma les insta a constituir un seminario interdiocesano, porque tras quedar los seminarios de comarcas desballestados por la falta de vocaciones, por falta de gente, hasta 1988, los seminaristas de esas zonas venían a Barcelona. La facultad está donde el seminario conciliar de Barcelona, en Diputació, y los que venían de esas diócesis vivían unos en un convento, otros en pisos. En 1988, esta casa de Casp (donde está el seminario interdiocesano, Casp, 49) queda vacía, las monjas Reparadoras se van, y los cinco obispados compran la casa. Poco después se añaden el obispado de Lleida y el de Tortosa. Los chicos iban a la Facultad de Teología y allí coincidían con los de Barcelona y los de Terrassa. Convivían en clase pero después unos vivían el seminario conciliar y otros en el interdiocesano.

Porque los seminaristas estudian y viven en el seminario.

Sí, residen allí, básicamente estudian, pero también se forman en la vida sacerdotal, en lo que representa. La formación intelectual es más en la facultad y la espiritual, más en la casa. Hace un par de años se empezó a barajar la posibilidad de una unión de seminarios.

¿También por la falta de vocaciones?

Para lograr más eficacia, para que todos los seminarios fueran a la una, y supongo que también para enriquecer. Aunque, claro, si hubiera 40 personas en cada seminario no habría unión de seminarios. Esta unión se ha constituido este curso. El interdiocesano constaba de siete diócesis (Vic, Solsona, Tarragona, Girona, Urgell, Lleida y Tortosa) y ahora lo forman nueve, se le han sumado Barcelona y Sant Feliu. La diócesis de Terrassa no se ha sumado por ahora y tiene su propio seminario en Valldoreix. Los obispos de cada diócesis deciden sobre su vida pastoral y sobre el seminario. Cada diócesis tiene su vida.

¿Y esta reorganización ha supuesto cerrar seminarios?

No, los seminarios siguen, hay un rector de seminario en cada una de las diócesis. Cada una puede tener la estructura que tenía. Ahora tenemos un seminario ‘major’ interdiocesano que tiene tres secciones, tres ámbitos. Dos en la calle Diputació y uno en Casp. En Diputació están los del Propedéutico, con mosén Jordi Domènech como formador, y los de Filosofía o Discipular, con mosén Ignasi Fuster. Estudian y residen en Diputació. Y en Casp están los que de la etapa Configuradora, los que estudian Teología, que viven aquí, donde estamos mosén Gabriel Casanovas y un servidor. Yo soy el rector de todos. Somos un equipo, nos encontramos semanalmente y vamos viendo cómo van las cosas.

Porque es el primer año con este formato.

Estamos programando el curso, que ha empezado este septiembre. Es una aventura que se inicia. El curso lo empezamos con un encuentro inicial, unas convivencias, el 9 y el 10 de septiembre, en la Segarra, en el antiguo noviciado de la Salle. Allí estaban los 40 seminaristas que hay ahora, los que residen en los tres ámbitos del nuevo seminario conciliar.

¿Son 40 personas que estudian para ser sacerdotes?

Sí. Y en Terrassa hay otros 20. En total en Catalunya, hay 60 seminaristas.

¿Con esta generación de jóvenes en los seminarios está garantizada la gestión de las parroquias existentes?

Creo que los pastores miran ahora como asistir mejor al pueblo fiel, a las personas que forman comunidades, parroquias. Supongo que hay que priorizar y agrupar parroquias sin que pierdan su identidad. Un ejemplo personal: yo soy rector de una parroquia de Vic, la Divina Pastora, y de algunos pueblos cercanos.

¿Y tiene tiempo para hacerlo?

El fin de semana. Casi todos los formadores se colaboran los fines de semana con alguna parroquia. Yo me ocupo de cuatro parroquias, la de la Divina Pastora de Vic y la de tres pueblos: Folgueroles, Tavèrnoles y Vilanova deSau. Las parroquias no tienen que perder la identidad pero si trabajar conjuntamente. Antes era aquello de un rector, una parroquia. A principios de siglo había tantos presbíteros en Vic que tenían que irse a otras diócesis, todos los pueblos estaban ocupados. Ahora hay muy pocos rectores que tengan una sola parroquia. Todos tienen dos o tres, llevan varios pueblos, sobre todo en zonas de montaña.

¿Cómo está la conexión de la Iglesia Católica con la gente joven?

Veo gente joven que se interesa. Quizá no lo buscan, pero algunos lo encuentran. Hay jóvenes que hacen un cambio. Cada año hay gente que se bautiza de nuevo. Gente de 20 y 30 años.