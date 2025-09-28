El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”

Aunque rehuye la etiqueta con modestia, José Heredia González es un pionero. Dice en todo momento no verse como un modelo para otros jóvenes gitanos que, igual que él, viven en la periferia de Barcelona. Pero la realidad se empeña en recordárselo. “Me lo dicen más de lo que yo me lo creo. ¡Incluso mi hermana pequeña, que está en Primaria, me dice que soy su referente!”, comparte.

Le elogian porque ha roto uno de los muros invisibles que los estigmas erigen en torno a ciertos barrios y sus vecinos. Este septiembre, José se ha convertido en el primer muchacho gitano de La Mina que accede al campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para estudiar ingeniería. Lo hace sin salir de los confines del vecindario situado en Sant Adrià, que trata de arrancarse los clichés que lo asocian a la marginalidad y la delincuencia. La simplificación eclipsa que, en realidad, la zona ha adquirido una extraordinaria heterogeneidad. Sirva de ejemplo que, para desconocimiento de muchos, alberga un complejo con más de 3.000 universitarios.

Descontando a quienes se alojan en residencias de estudiantes, José debe de ser el alumno que vive más cerca de la facultad. Le ahorra largos desplazamientos y desarraigarse de los orígenes para formarse. “Yendo rápido, llego en cinco minutos desde casa; sin prisa, no son más de 10 o 15 minutos”, calcula.

Círculo cerrado

Nueve años después de inaugurar la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) en un extremo renovado de La Mina, la UPC cierra un círculo abriendo las puertas a José. Con su llegada, la universidad empieza a cosechar frutos tras sembrar vocaciones mediante actividades para jóvenes en entornos desfavorecidos de las inmediaciones.

José Heredia González, en un laboratorio de la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este de la UPC. / RICARD CUGAT

Quizá la más popular sean los equipos de La Mina que, instruidos por universitarios voluntarios, han montado sus propios robots para competir en torneos. José participó en alguno de esos talleres. “Para nosotros, tener un plan social de robótica es abrir la mirada a muchos estudiantes del entorno para que piensen que pueden llegar algún día a la universidad, que es lo que le pasó a José”, destaca Muriel Botey, subdirectora de responsabilidad social de la EEBE.

José es uno más de los 241 matriculados que han comenzado primero de Ingeniería Mecánica este curso, en que se han incorporado 760 estudiantes a los siete grados que se imparten en el límite de Sant Adrià con el Fòrum. En su caso, se ha labrado un camino que borra obstáculos entre los estudios superiores y los descendientes de la población que ha nutrido a La Mina desde el tardofranquismo, cuando sus grandes bloques se levantaron para amontonar a barraquistas y demandantes de vivienda social.

“Mis padres no han tenido esta oportunidad de estudiar”, sabe José. Está convencido de que, de haber podido, hubiesen tomado la misma senda que él. En su casa se dedican a la venta ambulante, un modo de subsistencia para no pocas familias del barrio. “Cuando tenía un día de fiesta en el colegio, iba a ayudar al mercadillo, también los fines de semana -comenta-. Ahora les he dicho que hagan el esfuerzo de que no podré ayudarles. Me quedo al menos los sábados para estudiar, aunque los domingos voy con ellos porque es un mercadillo al que vale la pena ir”.

José Heredia González, en un pasillo de la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este de la UPC. / RICARD CUGAT

Conocedora de la situación, la UPC ha otorgado al alumno una de las ocho becas Josefina Auladell que tiene concedidas. Los auxilios palían parte de las necesidades que aprietan en los hogares de jóvenes talentosos y evitan así que renuncien a la carrera para asumir responsabilidades precoces.

A menudo, las distancias a salvar para cursar un grado no son físicas para muchachos como José, que cree que no sería universitario de no tener el campus al lado de casa. “Hay que hacer un esfuerzo bastante grande para ir a la universidad y, teniéndola aquí, es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar”, opina. En su caso, la familia le anima a no cejar.

Guías para no perderse

José no siente que, por ser gitano y de La Mina, haya tenido que sortear más escollos para aspirar a ser ingeniero. No le han faltado apoyos próximos: tiene un primo que es ingeniero aeronáutico, una prima psicóloga, otro que es abogado… “Creo que, también por ellos, esa dificultad lo ha sido menos para mí”, observa.

“Pero hay muchos que no tienen un referente cerca”, tercia Botey. De ahí el valor que se confiere a los estudiantes que se prestan a transmitir sus conocimientos a menores de La Mina y otras zonas. Ese papel también lo cumple la Fundación Pere Closa, volcada en la formación de chicos y chicas gitanas. En La Mina, arropa a cerca de 50 alumnos a los que da aliento y refuerzo para que aprendan. Es una tarea en la que se involucran universitarios gitanos.

José Heredia González, en el campus Diagonal-Besòs de la UPC. / RICARD CUGAT

Paula Román, técnica socioeducativa de la Pere Closa, sostiene que los mentores son clave para que muchos jóvenes gitanos prosperen en su periplo académico: “Hay chicos y chicas que, por su situación económica, necesitan trabajar y lo dejan. Otros quizá es por pereza, o han tenido una mala situación en la escuela y se desmotivan o la familia no quiere que vayan más allá de la ESO. Ven la universidad muy lejos”. También estrechan relación con las familias para insistir en lo valioso que resulta no abandonar la enseñanza, subraya Rais Prieto, técnica de la fundación: “Las hay que tienen muy claro la importancia de la escuela y los estudios, pero otras no tanto. Insistimos mucho en eso”.

“Me encantaría ser un referente como ellos”, confiesa José, que también ha recibido apoyo de la fundación. A la práctica, ya ejerce de guía: no hace mucho recomendó anteponer la vocación al dinero a una amiga que le pidió qué cursar tras repetir cuarto de la ESO por tener que cuidar de su hermano, apenas un bebé. A él, que titubeó si desertar de la vía que le ha conducido a la universidad, le enderezó la curiosidad. “Tenemos que llegar a que a los niños les guste aprender”, se propone.