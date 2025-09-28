Un incendio calcina totalmente un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El chiringuito Las Sardinas del Port Olímpic, calcinado

El chiringuito Las Sardinas del Port Olímpic, calcinado / El Periódico

Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
Un incendio declarado a última hora de la madrugada de este domingo ha calcinado totalmente el chiringuito Las Sardinas, ubicado en el paseo marítimo del Port Olímpic de Barcelona, a la altura del número 36 de la avenida Litoral, han informado fuentes municipales a este diario.

El fuego se ha producido poco después de las seis de la mañana, coincidiendo con la última noche de conciertos multitudinarios de las fiestas de la Mercè. Cerca del establecimiento, en la playa del Bogatell, se encontraba uno de los escenarios principales de la celebración, que congregaba a miles de asistentes.

En el momento del incendio no había nadie dentro del local y no consta ningún herido. Dotaciones de los Bombers de Barcelona se desplazaron hasta el lugar y, hacia las ocho de la mañana, dieron el incendio por extinguido. El local, perteneciente al grupo de restauración Moncho's, ha quedado totalmente destruido por el fuego.

Por ahora se desconocen las causas del incendio, que se encuentran bajo investigación.

