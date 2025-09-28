Investigación abierta
Un incendio calcina totalmente un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè
Así son los controles para interceptar armas blancas en los grandes conciertos de la Mercè
5 planes imprescindibles para este domingo en la Mercè
Un incendio declarado a última hora de la madrugada de este domingo ha calcinado totalmente el chiringuito Las Sardinas, ubicado en el paseo marítimo del Port Olímpic de Barcelona, a la altura del número 36 de la avenida Litoral, han informado fuentes municipales a este diario.
El fuego se ha producido poco después de las seis de la mañana, coincidiendo con la última noche de conciertos multitudinarios de las fiestas de la Mercè. Cerca del establecimiento, en la playa del Bogatell, se encontraba uno de los escenarios principales de la celebración, que congregaba a miles de asistentes.
En el momento del incendio no había nadie dentro del local y no consta ningún herido. Dotaciones de los Bombers de Barcelona se desplazaron hasta el lugar y, hacia las ocho de la mañana, dieron el incendio por extinguido. El local, perteneciente al grupo de restauración Moncho's, ha quedado totalmente destruido por el fuego.
Por ahora se desconocen las causas del incendio, que se encuentran bajo investigación.
Suscríbete para seguir leyendo
- La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
- L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
- El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè
- Cuenta atrás para la reapertura de la Mola: exposición renovada y servicios mínimos
- Huelga de los agentes de seguridad en el metro de Barcelona: “Uno solo no puede hacer nada frente a una banda
- La Mercè 2025: 5 planes imprescindibles para este sábado en Barcelona
- Una ofensiva municipal contra los rótulos enfurece al comercio de barrio de la avenida Gaudí
- El bonito pueblo a 45 minutos de Sant Cugat del Vallès para los amantes de la montaña