Última hora de las fiestas de La Mercè, en directo: conciertos y actividades

La actriz Emma Vilarasau dio la bienvenida a las fiestas de la Mercè con la lectura del pregón el martes en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Este fin de semana, la ciudad estará impregnada de 'castellers' que levantan impresionantes torres humanas, correfocs que iluminan la noche con fuego y pólvora, conciertos gratuitos, espectáculos de danza, teatro de calle y proyecciones audiovisuales y cientos de actividades para celebrar a la patrona de Barcelona.

Para no perderte nada, sigue en este directo de EL PERIÓDICO todas las noticias de última hora de la Mercè, al minuto:

CONCIERTOS | Maria Arnal hechiza y agita la Mercè: pop de vanguardia y proclamas por Palestina Invirtiendo el orden corriente de los factores, Maria Arnal está presentando su nueva propuesta, ‘AMA’, en los escenarios antes de publicar su formato discográfico, dejando que el boca-oreja propague la buena nueva de este repertorio imaginativo, con pop, exploración y una bella puesta en escena. Tres meses después de destaparse en el Sónar, llegó este sábado a la Mercé con un concierto de entrada libre que desbordó el Teatre Grec: algunos cientos de personas se quedaron fuera, aun habiendo hecho una hora de cola, al cubrirse el aforo de 1.900 personas del recinto de Montjuïc. Lea aquí la crónica del concierto, por Jordi Bianciotto.

El catalán, a la baja en el piromusical El espectáculo que suele cerrar las fiestas de la Mercè levantó polémica el año pasado por incluir solo una pieza en catalán. Verificat ha constatado el retroceso de la lengua catalana tras analizar todas las canciones de la última década.

La seguridad en la Mercè Entre 400 y 500 agentes participan este fin de semana en un dispositivo especial para incautar navajas en las zonas más concurridas de la fiesta mayor de Barcelona, según nos explica Pau Lizana Manuel.

Mushka y Rigoberta Bandini, estrellas en la noche del Bogatell La playa del Bogatell vivió anoche una velada de vivos contrastes generacionales, entre las muchachadas adscritas a la ‘barras warras’ de Muskha y treintañeras interpeladas por la tragicomedia existencial de Rigoberta Bandini. Esta es nuestra crónica de Jordi Bianciotto.

El día del 'correfoc' Las fiestas de la Mercè 2025 afrontan su penúltimo día con el tradicional 'correfoc' como uno de los actos más destacados. Aquí te contamos cinco planes imprescindibles para hoy en la fiesta mayor de Barcelona.

La Orquesta y el Coro del Liceu ofrecerán mañana un concierto gratuito en Nou Barris La Orquesta y el Coro del Gran Teatre del Liceu ofrecerán mañana viernes un concierto gratuito en la plaza Major de Nou Barris, dentro de la programación de las Fiestas de la Mercè 2025, en el que ofrecerán, bajo la dirección de Pablo Assante, fragmentos musicales "esenciales" del repertorio operístico. Como es tradicional, la institución se suma a la Fiesta Mayor de Barcelona con una audición dirigida a toda la ciudadanía, en esta ocasión en el barrio de la Guineueta, coincidiendo con la programación de 'La zorrita astuta', del compositor checo Leoš Janáček, dirigida a todos los públicos. Con estas audiciones, el Liceu busca acercar la música clásica a todo el mundo y salir de la zona más céntrica de la ciudad. El programa de este año incluirá aperturas y fragmentos de óperas de Mozart, Bellini, Puccini, Ponchielli, Dvořák y otros compositores como Donizetti, Verdi o el 'Himne dels pirates', de la popular obra 'Mar i cel', compuesto por Albert Guinovart.

El cielo de Barcelona se iluminará con los 500 drones del espectáculo 'Onírica' El cielo de Barcelona se iluminará este viernes 26 de setiembre con los 500 drones del espectáculo 'Onírica', fruto de la colaboración entre el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona y Flock Drone Art Studio con motivo de las fiestas de la Mercè2025. En el tercer año que el programa oficial de las fiestas incorpora un espectáculo de drones firmado por Flock Drone Art Studio, se podrá disfrutar en la playa de la Barceloneta (Espigó del Gas) a partir de las diez de la noche. En Onírica, durante unos 16 minutos, 500 drones sincronizados con música original dibujarán figuras de luz que evocan rincones, historias y tradiciones de Barcelona. Según ha revelado el ayuntamiento, "el espectáculo propone un viaje que celebra la cultura y las raíces de la ciudad, pero también su capacidad de proyectarse hacia el futuro, con el sello diferencial e innovador de Flock Drone Art Studio" y "esconde sorpresas". "Este año, el público tendrá un papel esencial: la experiencia incluirá momentos que invitarán a la participación ciudadana y a compartir la magia", indica el consistorio. Como toda la programación de La Mercè, el espectáculo de drones es gratuito.

Unas fiestas de La Mercè pasadas por agua: el Meteocat anuncia fuertes precipitaciones en estas comarcas de Catalunya El inicio del otoño el pasado lunes ha traído consigo un tiempo marcado por la inestabilidad en Catalunya: la semana ha comenzado en la comunidad autónoma con un descenso de las temperaturas de entre 5 y 9ºC en todo el territorio. Estos días, el cielo estará marcado por las masas de aire frío en altura, que descargarán chubascos acompañados de fuertes tormentas. De hecho, para este jueves se esperan precipitaciones en la costa central, sobre todo entre las comarcas barcelonesas del Garraf y el Maresme, donde el Servei meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las lluvias y los termómetros apenas rozarán los 20ºC. Lea aquí la noticia completa.

Quién es Villano Antillano, la famosa cantante internacional que actúa este viernes por La Mercè Desde los castellers que levantan impresionantes torres humanas, hasta los correfocs que iluminan la noche con fuego y pólvora, pasando por conciertos gratuitos, espectáculos de danza, teatro de calle y proyecciones audiovisuales... Cada rincón vibra con propuestas pensadas para sorprender y emocionar. Este año, la cantante puertorriqueña Villano Antillano será la encargada de cerrar los conciertos del escenario del Moll de la Fusta en la Barceloneta con su gira 'Guarra Tour'. El espectáculo tendrá lugar a la 1.30h de la madrugada del sábado y pondrá fin a los conciertos del viernes. Lea aquí la información completa.