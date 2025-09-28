Este domingo
Barcelona activa un dispositivo de movilidad por el Piromusical de la Mercè y el partido del Barça
Última hora de las fiestas de La Mercè, en directo: conciertos y actividades
Horario del transporte público por la Mercè 2025: refuerzos y servicio especial
La Guàrdia Urbana de Barcelona, los Mossos d'Esquadra y otros servicios municipales han diseñado un dispositivo de movilidad y seguridad específico ante la coincidencia del Piromusical de la Mercè y el partido del FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este viernes.
El gobierno municipal ha recomendado a la ciudadanía que quiera asistir a cualquiera de los dos eventos -el Piromusical arranca a las 22 horas y el partido de fútbol a las 18.30 horas- el uso del transporte público, especialmente del Metro, y seguir las indicaciones oficiales.
Destacan los cambios en la operativa de los buses lanzadera y de los itinerarios a pie, ya que en todo el ámbito de la avenida Maria Cristina y la plaza España estará afectado por el acto final de la Mercè, especialmente por las restricciones a la movilidad en Montjuïc y en su entorno desde las 15 horas de la noche.
Recomendaciones
Este domingo por la tarde no se podrá acceder a pie por las escaleras de Montjuïc y toda la zona monumental, en el entorno de la Font Màgica y en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), quedará cerrada al paso de personas a partir de las 15 horas por el dispositivo de seguridad de la pirotecnia.
En cuanto a los vehículos, la única vía de acceso a Montjuïc será por la calle Foc, mientras que por lo que respecta a los buses lanzadera, se pondrán en marcha dos horas antes del partido, a las 16.30 horas, con parada de inicio y final en la calle Francesc Ferrer i Guàrdia, delante del CaixaFòrum.
Refuerzos en el metro
También se recomienda que una vez finalizado el encuentro deportivo todos los asistentes se dirijan a pie desde en dirección al paseo de la Zona Franca y en el barrio de la Marina, desde donde podrán enlazar con la red de Metro a través de la L10.
En paralelo, todas las líneas de Metro serán reforzadas, en especial la L1 y la L3, para poder asistir al Piromusical, así como el personal de atención y limpieza en las estaciones de Espanya de estas dos líneas y en la estación de Foc de la L10.
