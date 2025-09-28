Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este domingo

Barcelona activa un dispositivo de movilidad por el Piromusical de la Mercè y el partido del Barça

Última hora de las fiestas de La Mercè, en directo: conciertos y actividades

Horario del transporte público por la Mercè 2025: refuerzos y servicio especial

Piromusical de la Mercè.

Piromusical de la Mercè. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guàrdia Urbana de Barcelona, los Mossos d'Esquadra y otros servicios municipales han diseñado un dispositivo de movilidad y seguridad específico ante la coincidencia del Piromusical de la Mercè y el partido del FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este viernes.

El gobierno municipal ha recomendado a la ciudadanía que quiera asistir a cualquiera de los dos eventos -el Piromusical arranca a las 22 horas y el partido de fútbol a las 18.30 horas- el uso del transporte público, especialmente del Metro, y seguir las indicaciones oficiales.

Destacan los cambios en la operativa de los buses lanzadera y de los itinerarios a pie, ya que en todo el ámbito de la avenida Maria Cristina y la plaza España estará afectado por el acto final de la Mercè, especialmente por las restricciones a la movilidad en Montjuïc y en su entorno desde las 15 horas de la noche.

Recomendaciones

Este domingo por la tarde no se podrá acceder a pie por las escaleras de Montjuïc y toda la zona monumental, en el entorno de la Font Màgica y en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), quedará cerrada al paso de personas a partir de las 15 horas por el dispositivo de seguridad de la pirotecnia.

En cuanto a los vehículos, la única vía de acceso a Montjuïc será por la calle Foc, mientras que por lo que respecta a los buses lanzadera, se pondrán en marcha dos horas antes del partido, a las 16.30 horas, con parada de inicio y final en la calle Francesc Ferrer i Guàrdia, delante del CaixaFòrum.

Refuerzos en el metro

También se recomienda que una vez finalizado el encuentro deportivo todos los asistentes se dirijan a pie desde en dirección al paseo de la Zona Franca y en el barrio de la Marina, desde donde podrán enlazar con la red de Metro a través de la L10.

En paralelo, todas las líneas de Metro serán reforzadas, en especial la L1 y la L3, para poder asistir al Piromusical, así como el personal de atención y limpieza en las estaciones de Espanya de estas dos líneas y en la estación de Foc de la L10.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas