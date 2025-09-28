La plaza Sant Jaume vibra con una exhibición de castells de gama extra en una jornada histórica

Media hora antes del inicio de la jornada castellera, la Plaça Sant Jaume ya estaba prácticamente llena. Cruzar el espacio o tratar de avanzar posiciones era prácticamente un deporte de riesgo. Hasta el punto que al término de empezar, los organizadores han tenido que pedir a los asistentes que dieran unos pasos atrás para dejar espacio a los protagonistas de la jornada, los Casteller de Barcelona y las tres 'colles' invitadas de este año. También se han cerrado los accesos para evitar avalanchas, lo que ha provocado algunas críticas de los asistentes porque con el paso de las horas la plaza se ha ido vaciando.

La coincidencia de la diada castellera de la Mercè con el arranque de Mondiacult, la conferencia de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, ha llevado a Barcelona a celebrar una jornada histórica y a ampliar el cartel de participantes. A los anfitriones habituales de la jornada se han se sumando tres 'colles' de primer nivel, un cartel que no se veía en la ciudad desde 1995, formado por los Minyons de Terrassa, la Colla Joves Xiquets de Valls y los Castellers de Vilafranca. Los castells son desde 2010 parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad reconocido por la UNESCO.

Entre el público se podía reconocer una mezcla de locales y turistas. Algunos ya sabían a lo que iban, pero otros les ha pillado por sorpresa y se han encontrado con un centro de Barcelona abarrotado que les dificultaba desplazarse cargados con maletas. Sin embargo, conocedores o no de la jornada histórica que les esperaba en Sant Jaume, ninguno dejaba de sacar su teléfono móvil del bolsillo con la intención de dejar inmortalizado el momento. "Hemos venido en una buena época sin saberlo", comentaban dos turistas argentinos mientras miraban boquiabiertos lo que no sabían si definir como "pirámides" o "torres humanas".

Los nervios mientras se cargaban los 'castells' más complicados, y los grandes aplausos y gritos cuando las distintas 'colles' conseguían coronarlos, se han ido sucediendo a lo largo de una mañana y mediodía en los que se han logrado cargar y descargar muchos castells de gamma extra. "¿Has visto cómo lo han salvado cuando parecía que iban a caer?", le preguntaba un padre a su hijo, totalmente entusiasmado.

'Castells' de gama extra

El cartel era de lujo, al contar con tres de las mejores 'colles' de toda Catalunya, y las tres han hecho buenos los pronósticos. Tanto los Castellers de Vilafranca, como los Minyons de Terrassa y la Colla Joves Xiquets de Valls han logrado descargar la torre de 9 emmanillada. Además, los Verds y los Minyons han podido descargar en la primera ronda con el 5 de 9 con 'folre', conocido como la 'supercatedral'. La guinda la han puesto los de Vilafranca con el 9 de 8 y los Joves, con el pilar de 8 con 'folre' y 'manilles'. Por su parte, los Castellers de Barcelona se quitaron la espina del 7 de 8, aunque se les atravesó el 4 de 9 con 'folre'.

El 7 de 8 dels Castellers de Barcelona, druante la Diada de La Mercè de Barcalona / JORDI PUJOLAR / ACN

El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha disfrutado de la jornada desde el balcón principal del Ayuntamiento, junto con otros concejales de distintos partidos políticos. Una vista privilegiada solo comparable con la de los vecinos de la plaza, algunos de lo cuales han salido al balcón para aprovechar su suerte. Otros, para tener vista aérea se han tenido que conformar con subir a las plantas superiores de los locales de restauración que hay en la plaza. También afortunados han sido algunos pequeños que han subido a los hombros de sus padres, lo que les ha permitido tener visibilidad y emular las 'enxanetes' (los niños encargados de coronar los 'castells').

El tiempo ha respetado la jornada, a diferencia del año anterior que la lluvia amenazó con desbaratar todo el esfuerzo. A pesar del aviso por intensidad de lluvias al sur de Catalunya, en Barcelona el agua no ha hecho acto de presencia y el sol ha tardado en aparecer, por lo que los amantes de los castells han podido disfrutar de la mayor parte del espectáculo sin un calor sofocante.

Apoyo a Gaza

Pero la jornada no solo ha sido de celebración cultural, sino que también ha servido como escenario de reivindicación y de apoyo al pueblo de Gaza. Nada más empezar, se ha emitido un mensaje por los altavoces para recordar el genocidio perpetrado por el gobierno de Israel y, durante toda la jornada, dos pancartas en apoyo a Palestina han lucido en la fachada del Ayuntamiento. "Frenemos al gobierno genocida de Israel" y "Solidaridad con la flotilla" eran los dos mensajes escritos con letras negras sobre fondo blanco que una mayoría del consistorio -PSC, Junts, Barcelona en Comú y ERC- aprobó colgar en la última junta de portavoces municipal.

En la Flotilla, que este domingo ha dejado la isla de Creta y ha vuelto a aguas internacionales, viajan la exalcaldesa Ada Colau y el concejal de Esquerra Jordi Coronas.

La iniciativa, sin embargo, no ha estado exenta de críticas. El PP considera que es una "vulneración flagrante" de la neutralidad institucional y su líder, Daniel Sirera, asegura que "estudiará todas las acciones legales y políticas necesarias para garantizar que el Ayuntamiento respete la neutralidad institucional".

Más actividades

Al margen de la jornada castellera, la ciudad ha acogido este domingo, último día de la fiesta mayor, múltiples actividades para pequeños y mayores. El Parc del Fòrum, que se ha estrenado este año como emplazamiento de La Mercè convirtiéndose en un gran circo al aire libre, ha acogido nuevas actuaciones. El Port Olímpic ha repetido como espacio perfecto para que los más pequeños disfrutaran de espectáculos y talleres. La Catedral se ha llenado de música de cobla para acoger el 75º Concurso de Colles de Sardana Deportiva. Y los que se han acercado hasta los Jardins del Doctor Pla i Armengol han podido disfrutar de un concierto de Jazz, que ha unido artistas de Barcelona y Manchester, ciudad invitada en esta edición de La Mercè. Todo ello antes de que el Priomusical cierre las fiestas un año más.