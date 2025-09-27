Así son los controles para interceptar armas blancas en los grandes conciertos de la Mercè

Pasadas las 22.00 horas de la noche de este viernes, un grupo de chicos muy jóvenes sube con bolsas de plástico que dejan intuir botellas de alcohol y refrescos hacia la avenida Maria Cristina de Barcelona, donde se celebraban varios conciertos por las fiestas de la Mercè. Mientras el grupo de soft pop catalán Ginestà toca los primeros acordes de su bolo, la Guardia Urbana ve a los jóvenes y decide detener su marcha. Hechas las preguntas pertinentes, los agentes les pasan la 'pala' –un detector de metales–, les obligan a vaciarse los bolsillos y se aseguran de que entre sus pertenencias no haya ningún arma blanca. Como de los pantalones y mochilas de estos jóvenes solo salen llaves, carteras, y móviles, los agentes los dejan continuar hacia el escenario.

Un agente pasa la 'pala' a un joven en la avenida Maria Cristina, este viernes / MANU MITRU

Así funcionan los controles que el cuerpo de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, en el marco de la 'Operación Ferro', lleva a cabo estos días de fiesta mayor contra las armas blancas. Prácticamente, todo el turno de noche de la Guardia Urbana y los agentes de refuerzo contratados para las fiestas mayores –en total, entre 400 y 500 personas–, participan en la operativa. Tanto la noche de este viernes como la de este sábado, el dispositivo se intensifica especialmente en zonas de grandes conciertos como en la playa del Bogatell o en la avenida Maria Cristina, donde EL PERIÓDICO pudo presenciar junto al intendente mayor de la Guardia Urbana, Josep Jordi Guerrero Nievas, el despliegue de uno de estos controles.

"Normalmente, están formados por una, dos o tres patrullas, bajo el mando de un caporal o caporala", explica Guerrero. "Siempre hay una persona que practica la primera revisión con la pala y a partir de aquí hay otra o dos personas más que practican el cacheo", añade Guerrero.

Un agente cachea a un joven en la avenida Maria Cristina de Barcelona, este viernes / MANU MITRU

Para decidir si se controla o no una persona, juegan condicionantes como "el género manifestado por la persona y cuestiones que realmente implican la interacción" con el agente, prosigue el intendente mayor. La cadena de acciones finaliza con un último agente que redacta la denuncia y la introduce en el sistema de información policial. Todo ello lleva "a un resultado final que entendemos que respeta los principios de prevención general y en especial del derecho sancionador", concluye Guerrero.

Para ocasiones como la Mercè u otros eventos multitudinarios, estos controles "se centralizan en el entorno de las fiestas y sobre todo en el momento de llegada, que es cuando nos interesa, por prevención, que la gente deje de llevar armas blancas", explica el intendente mayor.

Coordinación con los Mossos

Guerrero recuerda que la 'Operació Ferro', además, es complementaria con la 'Operación Daga', de los Mossos d'Esquadra, con la que comparte objetivo: "la prevención de llevar armas en la vía pública". "Es una infracción de la ley orgánica de protección ciudadana", recuerda el jefe de la Guardia Urbana, que asegura que "independientemente de que una persona pueda tener o no armas, lo que queremos es que no la use".

Cuatro agentes de la Guardia Urbana presentes en el dispositivo contra armas blancas en la avenida Maria Cristina de Barcelona / MANU MITRU

El dispositivo de este año busca afianzar las buenas sensaciones que dejaron las fiestas del 2024 en lo que se refiere a seguridad. La Generalitat usó entonces los grandes eventos de la capital catalana para poner a prueba su estrategia de colaboración con policías locales y la Guardia Urbana contra las armas blancas y los datos de los Mossos d'Esquadra parecieron confirmar su éxito. Los incidentes relacionados con armas blancas bajaron respecto al 2023 un 16%, pese a que se requisaron 68 objetos cortantes durante los cinco días de celebraciones, y solo tuvieron que lamentar una herida superficial en el brazo de un agente fuera de servicio que intentó evitar un robo con violencia en Ciutat Vella.

La Mercè del año pasado acababa así con una mala racha de hechos delictivos y violentos en las anteriores ediciones de las fiestas: en 2023 hubo cinco heridos por arma blanca y en 2022 un joven murió apuñalado en el entorno de la plaza Espanya.