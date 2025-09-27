La Mercè 2025: 5 planes imprescindibles para este domingo en Barcelona

Barcelona se prepara para despedir este domingo, 28 de septiembre, sus Fiestas de La Mercè 2025. Durante esta jornada, la ciudad ofrece una extensa programación que incluye música en vivo y cultura popular, y termina con el esperado piromusical en Montjuïc.

A continuación, te dejamos cinco planes destacados para aprovechar el último día de la Mercè 2025.

Uno de los actos más emocionantes de La Mercè es la Diada Histórica Castellera. Este año, junto a los anfitriones, los Castellers de Barcelona, participarán tres 'colles' de referencia: los Minyons de Terrassa, la Colla Joves Xiquets de Valls y los Castellers de Vilafranca.

Recordemos que, desde 2010, esta tradición catalana está reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su capacidad de representar la fuerza colectiva, el coraje y la cohesión social.

Lugar: Plaza de Sant Jaume

Plaza de Sant Jaume Horario: De 12:00 a 15:30 h

La música de cobla volverá a llenar la avenida de la Catedral con el 75º Concurso de Colles de Sardana Deportiva. El certamen, que se celebra desde el 1950, reúne a las mejores agrupaciones sardanistas de Catalunya, que compiten por el Trofeo Ciutat de Barcelona, que entrega el ayuntamiento. La competición tiene un reglamento muy particular: para ganar el primer premio, la 'colla' tiene que haber ganado dos años consecutivos o tres alternos.

Tras el concurso, la música y las sardanas continúan: a partir de las 13:00 h, la Federació de Colles Sardanistes de Barcelona organiza un gran baile popular abierto a todos.

Lugar: Avinguda de la Catedral

Avinguda de la Catedral De 11:00 a 13:00 h: Concurso de Colles

Concurso de Colles De 13:00 a 14:00 h: Baile popular

La música también será protagonista en los Jardins del Doctor Pla i Armengol con un concierto que unirá artistas de Barcelona y Manchester, ciudad invitada en esta edición de La Mercè.

La ESMUC Band (de la Escuela Superior de Música de Catalunya) y la RNCM Band (del Royal Northern College of Music) ofrecerán un recital de jazz en tres partes: dos actuaciones individuales y un gran final conjunto. Una oportunidad única para descubrir el talento emergente del jazz europeo.

Este concierto llega tras la polémica del pasado miércoles, cuando los estudiantes del Taller de Músics se negaron a actuar en el mismo escenario como protesta por la precariedad laboral en el sector musical.

Lugar: Jardins del Doctor Pla i Armengol

Jardins del Doctor Pla i Armengol Horario: De 12:00 a 14:00 h

El flamenco también tiene su espacio en La Mercè 2025, pero en una versión muy poco convencional. El coreógrafo Juan Carlos Léridapresenta 'Postablao', un espectáculo que rompe las estructuras del tablao clásico. Se trata de un encuentro improvisado entre danza, cante y música, donde todo puede pasar: desde sustituir la guitarra por un sintetizador electrónico hasta acompañar el baile con proyecciones audiovisuales.

Lugar: Parc de l’Estació del Nord

Parc de l’Estació del Nord Horario: De 19:30 a 20:30 h

El cierre de La Mercè lo volverá a protagonizar el piromusical más esperado del año, un espectáculo que reúne a cientos de miles de personas frente a la Font Màgica de Montjuïc. En esta edición, los hermanos Muñoz de Estopa serán los grandes protagonistas: además de firmar la selección musical, estrenarán en primicia su nueva canción “Camila”, una rumba catalana en colaboración con The Tyets.

Durante el espectáculo, los fuegos artificiales se sincronizarán con el ritmo de algunos de los grandes éxitos de Estopa, en un show de luz, música y color que pondrá el broche final a la fiesta mayor de Barcelona.