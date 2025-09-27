La Guàrdia Urbana ha requisado un 40% más de armas blancas en Barcelona este 2025

Hasta finales de agosto, la Guardia Urbana de Barcelona ha incautado 1.232 armas blancas en el marco de la 'Operación Ferro'. Es un 40% más que las que se requisaron en 2024. Así lo ha asegurado el intendente mayor del cuerpo de seguridad del ayuntamiento de la capital catalana, Josep Jordi Guerrero Nievas, que asegura que la cifra no es suficiente para hacer un análisis completo de la situación respecto a la tenencia de objetos punzantes por parte de la ciudadanía.

"Podría ser que nuestra operativa haya hecho surgir más armas blancas, porque ponemos más atención, más medios y, en definitiva, más recursos", reflexiona el principal responsable de la Guardia Urbana, que resume el número en una simple frase: "cuánto más buscas, más encuentras". Eso sí, "la pregunta sobre si las personas están aprendiendo que no se deben llevar armas blancas, creo que requiere un análisis mucho más largo", matiza. "Tendríamos que tener en cuenta otros factores, como el número de personas lesionadas por arma blanca", añade Guerrero, que indica que "las lesiones que estamos detectando se están manteniendo en porcentaje".

El intendente también señala que para obtener una imagen completa del problema se deberían tener en cuenta las cifras que obtenga el cuerpo de Mossos d'Esquadra, con quienes colaboran en el marco de la 'Operación Daga', cuyo objetivo compartido con la 'Operación Ferro' es luchar contra las armas blancas en la vía pública.

Agentes de la Guardia Urbana cachean en busca de armas blancas a unos jóvenes en la avenida Maria Cristina de Barcelona, este viernes / MANU MITRU

Más organizada

Sea como fuere, si la cifra de objetos punzantes requisados se ha casi duplicado en un año también puede ser porque la 'Operación Ferro' está "más organizada" que el año anterior, según Guerrero. Para desplegar en un principio la operativa, el cuerpo de seguridad obtuvo "información directamente del territorio, de la experiencia aportada de nuestro despliegue en las diez unidades territoriales", relata el intendente. Esto les permitió detectar una serie de puntos en los que había armas blancas, gracias a denuncias interpuestas e incluso en alguno de los patrullajes de los agentes.

Tras una primera fase en la que la Guardia Urbana se centró en esas zonas problemáticas, ahora la operación parece coger carrerilla. "Una vez detectados los puntos, trabajamos focalizados para obtener objetivos. Y si detectamos nuevos puntos, se comunican y la 'Operación Ferro' se amplía allí donde los hemos detectado", concluye Guerrero.