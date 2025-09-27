El Fòrum debuta en la Mercè como gran circo al aire libre

El Parc del Fòrum se ha estrenado este año como nuevo emplazamiento de les fiestas de La Mercè. Este gran escenario frente al mar, dedicado principalmente a grandes festivales y conciertos, se ha llenado este sábado de familias con niños dispuestas a disfrutar de una amplia programación de artes escénicas callejeras. La mañana, calurosa y soleada, se ha amenizado con varios espectáculos de circo contemporáneo, risas con los payasos Pallapupas y amplias zonas de juego para los más pequeños.

A lo largo del fin de semana pasarán por los tres escenarios del Parc dels Auditoris más de 40 artistas europeos, de 12 compañías diferentes, presentando sus propuestas de acrobacia, humor, poesía y riesgo. En total, 17 funciones, entre las que destacan las actuaciones deThe Genesis, Vent de l’ouest y Wild. Pero más allá de las funciones, la Gran Explanada también se ha llenado de autobuses clásicos de TMB para celebrar los 100 años de este transporte público. Y los más pequeños han podido disfrutar de un bosque urbano para trepar y saltar, así como de una área de juegos con rompecabezas, además de una zona de food truck donde las familias han podido comer con algo menos de calor, aprovechando las nuves crecientes y la brisa marina.

Cambio de emplazamiento

Hasta ahora la mayor parte de las propuestas de arte escénico callejero de la Mercè se concentraba en el castillo de Montjuïc, uno de los escenarios más consolidados del Mercè Arts de Carrer (MAC). Sin embargo, este año, a causa de las obras en curso en dicho emplazamiento y las dificultades de acceso causadas por estas, el ayuntamiento ha decidido trasladar sus espectáculos hasta el noreste de la ciudad, con la voluntad también de hacer una fiesta más descentralizada. El cambio, como acostumbra a suceder, ha tenido partidarios y detractores.

Los hay que añoran Montjuïc, un espacio que ven más "acogedor" y "verde". Es el caso de Estefania, vecina del barrio de Sants. Para ella, el anterior emplazamiento le era más cómodo porque le quedaba más cerca de casa y espera que cuando terminen las obras esta propuesta de la Mercè vuelva a su lugar original. Tampoco acaba de convencer a Júlia, de Horta-Guinardó. En su caso, reconoce que el Fòrum es más fácil de llegar con transporte público al contar con parada de Metro. Sin embargo, le gustaba más Montjuïc porque cree que el Fòrum es un espacio demasiado grande donde las actividades están "más desperdigadas".

Pero el cambio también ha atraído nuevo público. Charly es vecino del Fòrum y cree que el espacio es "ideal" para este tipo de propuestas y que se tiene que aprovechar más. A Montjuïc no había ido nunca porque logísticamente lo veía complicado. Una opinión compartida por Jonathan, de Virrei Amat. "Montjuïc va muy mal porque está mal conectado", explica este barcelonés, que ha venido en coche hasta aquí con toda la familia. "Conocíamos el sitio porque hemos venido a muchos conciertos y también acostumbramos a ir a la playa aquí al lado. Nos ha salido el día bastante redondo", explica a EL PERIÓDICO.

En cambio, Juan y su pareja tienen visiones distintas. A él le gustaba más Montjuïc porque cree que el Fòrum es un espacio más pensado "para adultos" y "conciertos" que para los más pequeños de casa. En cambio, a ella, le gusta más el Fòrum porque "los niños pueden correr más" y está "más cerca" de su domicilio, ya que viven en Santa Coloma de Gramenet. Para gustos, colores.

Más allá de este espacio, la programación escénica de este 2025 se ha repartido en cinco espacios emblemáticos más de la ciudad a lo largo de esta semana festiva. Se trata de el Parc de l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqüeducte de Ciutat Meridiana -que solo estuvo activo día festivo de la Mercè-, el Parc de la Trinitat, los jardines Joan Maragall de Montjuïc alrededor del Palauet Albéniz y el Port Olímpic, estos dos últimos estarán abiertos durante todo el fin de semana.