Fiestas de Barcelona

Última hora de las fiestas de La Mercè, en directo: conciertos y actividades

Estació del Nord, la Mercè más teatral

Estació del Nord, la Mercè más teatral / Zowy Voeten / EPC

Judit Bertran

Judit Bertran

Barcelona
La actriz Emma Vilarasau dio la bienvenida a las fiestas de la Mercè con la lectura del pregón el martes en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Este fin de semana, la ciudad estará impregnada de 'castellers' que levantan impresionantes torres humanas, correfocs que iluminan la noche con fuego y pólvora, conciertos gratuitos, espectáculos de danza, teatro de calle y proyecciones audiovisuales y cientos de actividades para celebrar a la patrona de Barcelona.

Para no perderte nada, sigue en este directo de EL PERIÓDICO todas las noticias de última hora de la Mercè, al minuto:

