El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè

Barcelona cerrará este domingo las fiestas de la Mercè con el esperado Piromusical, el espectáculo de fuegos artificiales, música, luz y agua que cada año llena las fuentes de Montjuïc. Un acto que pone punto y final a las fiestas, y que el año pasado levantó una polémica lingüística.

La cantante Rosalía, curadora musical de la edición de 2024 , eligió tan solo una canción en catalán: ‘Milionària’, interpretada por ella misma. Pasaron por delante el inglés, el castellano, el jamaicano y el árabe. Pero, ¿qué tan común es este fenómeno? ¿Es una excepción, o el catalán siempre va último?

Para averiguarlo, Verificat ha analizado todas las canciones que han sonado en los piromusicales de la última década, que TV3 emite cada año, y que se pueden recuperar en la plataforma 3Cat : aunque nunca antes se había escuchado solamente una canción en catalán, lo cierto es que esta lengua cada vez tiene menos cabida en el acto final de la Mercè.

Hasta 2016, lo habitual era que aproximadamente la mitad de los temas fueran interpretados en catalán. Desde entonces, y con la única excepción de 2023, es una lengua muy minoritaria en la lista de reproducción que acompaña los fuegos artificiales. El castellano o el inglés, y a veces incluso ambos idiomas, siempre la superan.

Hace dos años, el peso proporcional del catalán fue todavía menor que en el espectáculo de Rosalía. En aquella edición, cuyo repertorio lo eligió el festival Sónar , sólo lo fueron dos canciones de las cuarenta que se escucharon.

El único año reciente en que la música en catalán ha sido el importante protagonista fue el 2021. En aquella ocasión se dedicó uno de los cuatro bloques a la música popular de Catalunya con rumbas de Txarango e himnos de La Trinca, y otro a canciones 'buenrolleras' catalanas de Oques Grasses y Roba Estesa para animar a la audiencia, que por las restricciones de la covid no pudo acudir a Montjuïc.

La música en catalán, la menos paritaria

Otra de las conclusiones que se desprende del análisis de los últimos 11 piromusicales es que la música que suena en catalán es también la que sufre de una mayor disparidad de género. Sin ir más lejos, el año 2021, uno de los mejores en inclusión lingüística, fue el peor para las mujeres: el bloque de música popular catalana no incluyó ni una mujer vocalista.

Si de todas las canciones analizadas (excluyendo instrumentales) las mujeres representan el 30% de las voces principales, cuando se trata de canciones en catalán este porcentaje baja al 24%. Una proporción ligeramente inferior a la de las canciones en inglés, y sustancialmente por debajo de las cantadas en castellano, que también están lejos de la paridad.

Los únicos bloques que la alcanzan son los dedicados a las ciudades invitadas. Cada año, el Ayuntamiento de Barcelona acoge un municipio extranjero y le dedica actividades; entre ellas, un homenaje en el Piromusical, con música propia. París, Reikiavik, Lisboa, Beirut, La Habana y Roma han podido escuchar sus lenguas nacionales en TV3, con una gran paridad de género: 44% de mujeres, 44% de hombres y 12% de duetos.

Pequeños avances en paridad, todavía por consolidar

En términos generales, el Piromusical ha realizado pequeños avances en la paridad de género. Dejando de lado el año 2014, un espectáculo pequeño con gran presencia femenina, en estas últimas ediciones están sonando más mujeres que hace diez años. Desde 2020 se han registrado algunas de las mejores cifras, y en dos ocasiones (2020 y 2023) se ha alcanzado la paridad técnica: al menos cuatro de cada diez canciones cantadas por mujeres.

Aun así, no es una tendencia para nada consolidada. En 2021, tan solo el 9% de los temas fueron cantados por mujeres: habrá que ver si fue una excepción y si este 2025 Barcelona reiterará su compromiso con la igualdad de género.

El ámbito con más margen de mejora, según se desprende de los datos analizados, es la inclusión de mujeres en los bloques de pop, rock y folk catalán. En los últimos años, entre el top 10 de artistas y grupos catalanes con más interpretaciones en el Piromusical solo se encuentran dos mujeres: Bikimel y Núria Feliu.

Els Catarres, el más reproducido

El ámbito en el que sí lideran los artistas y grupos catalanes en el Piromusical de la Mercè es en los nombres que más se han repetido. Els Catarres es el grupo que más años ha sonado en Montjuïc, seguido de Buhos y Txarango.

https://public.flourish.studio/visualisation/25314941/