El carril bici del Paral·lel, un año cerrado sin una justificación clara: los ciclistas denuncian este peligroso tramo

Aunque un cartel indica el corte del carril bici, no se indica el motivo ni el plazo. Prácticamente un año después de su inhabilitación, los afectados piden que se les ofrezca un paso alternativo

Un ciclista circula por un carril bici en Barcelona

Un ciclista circula por un carril bici en Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Lola Gutiérrez

El final del verano no ha comportado el cese de las múltiples obras que todavía alteran la movilidad de Barcelona. La ampliación de la línea 8 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) genera la mayoría de intervenciones, aunque también continúan los trabajos en el túnel de la Rovira y otros tramos de FGC y metro.

La plaza de Espanya es uno de los puntos más alterados por las obras de la L8. La rotonda funciona con una configuración provisional de cuatro carriles, lo que ralentiza la circulación, y ha obligado a mover paradas de autobús y dificulta los recorridos peatonales. Esta reforma también ha provocado que el carrril bici de Paral·lel esté cerrado desde hace un año- pese a que las obras no están concretamente en esa zona-, lo que obliga a los ciclistas a invadir la carretera en un tramo.

Los ciclistas denuncian que las medianas incrustadas en el carril bici para que no se pueda pasar llevan más de un año en un tramo en el que no llegan las obras, algo que les obliga a ponerse en peligro ya que comparten la carretera con los vehículos motorizados. Además, se trata de una zona muy transitada en los días hábiles y cuya alternativa es dar una vuelta enorme, algo que -por tiempo- no pueden permitirse la mayoría.

Aunque un cartel indica el corte del carril bici, no se indica el motivo ni el plazo. Prácticamente un año después de su inhabilitación, los afectados piden que se les ofrezca un paso alternativo, un problema que se extiende a muchas otras zonas de la ciudad, donde también deben circular por la carretera debido a cortes temporales. La bici se ha consolidado como uno de los medios de transporte más utilizados por los barceloneses, pero sigue sin tenerse en cuenta cuando se realizan obras en la ciudad.

