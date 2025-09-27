Una manifestación contra el turismo masivo bloquea una entrada del Park Güell en Barcelona

Una concentración de vecinos ha protestado este sábado al mediodía contra el turismo masivo en Barcelona y ha bloqueado durante media hora una de las entradas principales del Park Güell. Concretamente, la de la calle Olot, que da acceso a la popular escalinata del dragón. La acción, con el lema “¡Decrecimiento turístico ya!”, ha reunido a medio centenar de personas de diversas entidades como el Consell Veïnal del Turó de la Rovira o la Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic de Barcelona (ABDT). “No hemos querido dejar pasar el Día Mundial del Turismo para hacer una acción simbólica contra la turistificación de la capital catalana. Y hemos venido a uno de los rincones más turistificados y masificados por el turismo como es el Park Güell”, ha señalado Daniel Pardo, miembro de la ABDT.

Los manifestantes se han concentrado en el lateral de la calle Olot y han bloqueado durante 30 minutos una de las entradas y salidas principales del Park Güell con cuatro pancartas con las consignas “Decrecimiento turístico ya”, “Stop turistificación”, “Cerremos el grifo al turismo” y “No nos echaréis de Barcelona”. Paralelamente, se han coreado lemas de “Tourist go home”, se ha lanzado una traca de petardos, se ha disparado agua con pistolas contra los turistas y se ha leído un manifiesto contra el turismo masivo en Barcelona. “Collboni se presenta como el alcalde del turismo sostenible y con la promesa de que en 2028 eliminará los pisos turísticos. Nada más lejos de la realidad. Se trata de una ley de la Generalitat que ya veremos cómo se concreta”, han pronunciado.

“Collboni también habla del cierre de tres terminales de cruceros en el Puerto de Barcelona, ocultando la construcción de una megaterminal que hará que el tráfico de cruceristas no se reduzca”, han criticado los manifestantes, que también rechazan la labor de un comisionado de turismo sostenible de Barcelona “que no hace nada”. “Mientras tanto, se acelera la turistificación con macroeventos elitistas y el apoyo a proyectos demenciales como la ampliación del aeropuerto del Prat”, puntualizaba el manifiesto. “La turistificación conlleva precariedad laboral y expulsión de los vecinos de sus barrios”, concluía el texto.

“El Park Güell ya no es turístico, sino totalmente turistificado, ya que hay un negocio detrás. Tenemos un parque privatizado”, ha señalado Pardo. “Que no puedas entrar libremente en un parque público de Barcelona y tengas que mostrar un carné significa que hay algo que no funciona”, ha lamentado el miembro de la Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic de Barcelona, que no ve la solución en la reducción a la mitad del aforo máximo del Park Güell. “Eso no cambiará nada. Lo que hace falta es reducir la presión turística sobre la ciudad, desde el Park Güell hasta la Boqueria, y transformar un sistema económico de Barcelona claramente secuestrado por el sector turístico”, ha concluido Pardo.