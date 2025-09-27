Dos centrales de recogida neumática de basura causan mal olor en Barcelona: “Nos impide abrir las ventanas”

Montse Rius reside desde hace años delante de un almacén donde se acopia basura en el barrio del Poblenou, en Barcelona. Cuenta que el depósito donde se acumula parte de los residuos que se canalizan con la red municipal de recogida neumática pasaba desapercibido hasta no hace tanto en el cruce de la avenida Diagonal con la calle Bilbao. “Puntualmente, un día o dos al año, podía notarse mal olor, era anecdótico”, atestigua. Sin embargo, advierte que el hedor “se empezó a notar de una forma más seguida a partir de mayo de 2024”. Pese a las correcciones con que el ayuntamiento ha tratado de solventar la molestia, comenta que reaparece con frecuencia.

“No es constante pero, de golpe, van y vienen bocanadas”, da fe. Sin ir más lejos, volvió a percibir esa intermitente sensación desagradable al volver a casa este jueves. “Pasa cada día en algún momento, no hay una pauta horaria y es una peste agria de deshechos fermentados, podridos”, describe. Rius ha elevado la cuestión al Síndic de Greuges de Barcelona. “No me había quejado nunca, pero ahora como peste, alguna vez me ha llegado incluso a despertar", protesta.

El ayuntamiento admite el contratiempo que, como ya ocurrió en 2024, el calor ha avivado. Explica que sus equipos “han trabajado todo el verano para introducir mejoras y cambios en la gestión para minimizar los olores”. El gobierno municipal avanzó a julio la tarea anual de reemplazar los filtros tanto en la central de Bilbao/Diagonal como en otra de la Gran Via.

Aparte, el consistorio explora otras fórmulas para procurar que la incomodidad deje de resurgir. “De forma complementaria, se ha iniciado una evaluación para buscar otras soluciones estructurales en la infraestructura que resuelvan el problema”, expone el ejecutivo local.

Inquietud por la salud

Idéntico problema al de Bilbao con Diagonal se da en la calle Cristóbal de Moura, en el barrio del Besòs i el Maresme. Allí existe otra planta donde se procesa la basura retirada mediante el sistema de cañerías subterráneas, foco de averías y colapsos en el último año y medio en distintos puntos del distrto de Sant Martí. El aumento de incidencias en la recogida neumática ha obligado a efectuar modificaciones y reparaciones en los últimos meses.

En las inmediaciones de la central del Besòs, se alza un bloque de pisos públicos que empezó a habitarse hace nueve meses en el número 180 de la calle Marroc. Sus vecinos reclaman un correcto mantenimiento de la instalación y mejorar el mecanismo de filtrado ante el mal olor "recurrente, intenso y persistente". "El hedor a basura en descomposición nos impide abrir las ventanas de nuestras casas para su adecuada ventilación, así como disfrutar de zonas exteriores como terrazas y balcones", manifestaron en la pasada audiencia pública de Sant Martí. También expresaron inquietud por los eventuales efectos de las emanaciones sobre la salud.

Alejandro Dorrio es uno de los inquilinos del inmueble que pertenece al Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona, un organismo del ayuntamiento. "Antes de entrar en los pisos, hubo muchas visitas y nunca olía -declara-. De repente, hacia febrero o marzo, empezamos a ser conscientes de que olía muchísimo".

Expone que la pestilencia irrumpe imprevisible: "Va a ratos durante todo el día, nunca puedes acertar cuándo va a pasar. Tenemos que aprovechar cuando no huele para abrir las ventanas, pero es una lotería. Los pisos se hicieron con ventilación cruzada, para no tener que usar la climatización del edificio, pero no no te puedes permitir tener las ventanas abiertas sin riesgo de estar en sofá y que venga una bocanada de aire fétido".

El presidente de la Asociación de Vecinos del Maresme, José Manuel López, añade que los efluvios también incomodan a la recién estrenada escuela de adultos del barrio. "Se debe solucionar, no es normal que los alumnos estén soportando estos malos olores", insta.

Cambio insuficiente

Hace un año, la planta del Poblenou ya fue objeto de malestar. Entonces, el consistorio sustituyó los filtros de la instalación en septiembre de 2024 para mitigar la pestilencia. Sin embargo, el remedio no resultó ser suficiente y el estorbo se reprodujo, lo que ha obligado este año a anticipar el cambio anual de filtros a julio. Se estima que, en los próximos años, aún se hará más pronto, en abril o mayo.

No obstante, la renovación antes de tiempo de los filtros tampoco ha comportado una solución completa esta vez. "No se aprecia con la misma intensidad que en julio, pero sigue echando peste", constata Rius. “Se notó una bajada del nivel de olor en los días posteriores al cambio pero no desapareció y, después, volvió a subir, los calores de este verano no deben haber ayudado nada”, razona Joan Maria Soler, vocal de la de la Asociación de Vecinos del Poblenou.

La central de recogida de basura del sistema de recogida neumática, dentro del parque del Centre del Poblenou, en Barcelona. / ELISENDA PONS

La entidad vecinal aboga por que los filtros se reemplacen más a menudo. “Ahora tienen por norma cambiarlos una vez al año y es evidente que no es suficiente”, observa Soler.

En el Besòs i el Maresme, también piden que se revise el método de filtrado, entre otras acciones que ruegan urgentes. "La ubicación de la central era aislada hasta que los vecinos llegamos, intuimos que ha faltado renovación e inversión", deduce Dorrio. La impresión es similar en el Poblenou. "Se tendría que haber previsto y hacer el mantenimiento adecuado, no esperar a que afectara a los vecinos... Alguien se ha distraído", reprocha Rius.

El ayuntamiento indica que ha tomado medidas preventivas en la central de Diagonal con Bilbao para atenuar la peste. Menciona que ahora “se mantienen las puertas cerradas” de la planta “en todo momento”. “Solo se abren cuando se debe hacer la recogida de contenedor”, precisa. Agrega que “se ha adelantado el horario de recogida del contenedor a primera hora de la mañana, a las 07:00 horas”. Agrega que se ha ordenado un “refuerzo de la limpieza intensiva y diaria de las instalaciones para minimizar olores”.

En cuanto al caso de Cristóbal de Moura, los vecinos han presentado notificaciones por distintas vías desde hace meses, pero no han recibido concreción de cuándo se resolverá la incidencia. El concejal de Sant Martí, David Escudé, les dijo que se ha reclamado una valoración a los servicios de limpieza y que la afectación superaba la que constaba al consistorio hasta entonces.