El bailoteo de Laporta y Bibiana Ballbé que se hará viral

"No hay nada que hacer. Un día todo se acabará. Así que, mientras, celebrémoslo todo". La frase no es mía, pero la comparto. Su autora es la icónica periodista, presentadora, conferenciante y empresaria Bibiana Ballbé, que vuelve a la televisión catalana este domingo por la noche. El programa se llama 'Bestial' y es un 'late night' que llega para quedarse, donde Bibiana combina entrevistas, música en directo, humor, juegos y sorpresas.

Me acerqué a la grabación en la sala La Paloma y tuve la sensación de que algo grande estaba a punto de empezar. Ballbé, a falta de pocos minutos para arrancar el primer programa, se mostraba tranquila. Nadie diría que estaba a las puertas de un estreno. Por su camerino desfilaban familiares y amigos para desearle suerte, mientras su hijo, Max, entraba y salía como si estuviera en el comedor de su casa. Sin embargo, minutos más tarde, tras una cuenta atrás, empezó a sonar la música y apareció una Bibiana arrolladora, dinámica, sonriente y que disfruta en su papel de 'superwoman'. No le importa bailar, cantar o conversar con Vanesa Lorenzo, Santi Millán, Joel Joan, Arturo Valls o el diseñador Juan Avellaneda. En definitiva, combina a la perfección la entrevista profunda con el entretenimiento.

No obstante, sin duda, con quien encontró su media naranja fue con el presidente del Barça, Joan Laporta. Mantuvo con él una conversación íntima, sincera y reveladora, pero el plato fuerte llegó con un bailoteo final que, seguro, se hará viral. Allí apareció ese Laporta auténtico, divertido y desenfrenado. Uno no es nadie para dar consejos, y menos al director de TV3, Sigfrid Gras, pero si todavía no tiene elegida la pareja para presentar las campanadas de fin de año, que no se lo piense demasiado. Cuando los vean, me darán la razón. Pues eso: este domingo por la noche se estrena el primer programa. El de Laporta no tardará en emitirse. Mucha suerte, Bibiana.

Nueva temporada en el Liceu

La inauguración de la temporada del Liceu solía marcar el pulso político y reunir a buena parte de la sociedad civil catalana. Este año, sin embargo, la ausencia del president de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni —que sufrió un ligero incidente de salud ya solventado— evitó un pleno institucional en la foto junto al anfitrión y presidente de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany. Igualmente, no faltaron el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret; el conseller de Presidència, Oriol Dalmau; la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay; y la consellera de Cultura, Sonia Hernández. Eso sí, se echó de menos ese ambiente glamuroso de otras ocasiones, con buena parte de la sociedad civil catalana subiendo las escaleras camino de la platea del Liceu. La ópera 'La zorrita astuta', de Leoš Janáček, fue una gran idea para iniciar la temporada, aunque no convenció a todos los asistentes. Pero eso ya es cuestión de gustos.

El president de la Fundació del Liceu, Salvador Alemany y su director general, Valentí Oviedo, con el president Pere Aragonès y su esposa, Janina Juli Pujol. / .

Destacó la presencia de los'presidents' Artur Mas, José Montilla y Pere Aragonès. Este último, en un gesto poco habitual entre la clase política, renunció hace una semana a su sueldo de president de la Generalitat. Lo hace para dedicarse a gestionar la cadena familiar de hoteles Golden Hotels, que cuenta con ocho establecimientos y 2.074 habitaciones en Catalunya, y que hasta la fecha dirigía su padre.

Otras caras conocidas del mundo de la cultura fueron los actores Joan Pera, Pere Arquillué y Josep Maria Pou; el escritor y último ganador del Premio Princesa de Asturias, Eduardo Mendoza; la directora de la Fundación del Banc de Sabadell, Sonia Mulero; o el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo.

Emma Vilarasau no se calla

Un día después, en el Ayuntamiento de Barcelona, la actriz Emma Vilarasau realizó su esperado pregón y, como no podía ser de otra manera, no defraudó. Pidió actuar contra Israel y animó a los barceloneses a manifestarse contra el genocidio en Gaza, criticó la falta de inversión en cultura, el alto precio de los alquileres y la masificación turística. En fin, un discurso reivindicativo que todo el Saló de Cent escuchó con atención y aplaudió con convicción. Desde el alcalde hasta su esposo, el reconocido y estimado actor Jordi Bosch.