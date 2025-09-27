Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3

El corte de la circulación de trenes en la línea R3 de Rodalies por las obras de desdoblamiento que empezarán en octubre afectará la operatividad de la planta de Alstom de Santa Perpètua, que está trabajando a pleno rendimiento para poder entregar nuevos trenes para Renfe y Ferrocarrils de la Generalitat.

A partir del 7 de octubre y hasta mayo de 2026, estará fuera de servicio el tramo entre Barcelona y La Garriga de la R3. La planta de Alstom conecta con la R3 para que los convoyes puedan salir y realizar las pruebas de homologación necesarias antes de su puesta en servicio o llegar a cualquier punto de la red ferroviaria española.

Sin salida

No obstante, entre el 7 de octubre y mayo de 2026 quedará fuera de servicio el tramo entre Barcelona y La Garriga, lo que anulará la conexión de la fábrica con la red. Ante el cierre, "se están mirando alternativas", explica a EL PERIÓDICO la compañía ferroviaria.

Se trata de las vías por las que debían salir las primeras entregas de nuevos trenes a Rodalies a partir de 2026, a razón de 3 y 4 unidades por mes. Una incorporación de convoyes que la red espera para poder retirar el viejo material rodante y mejorar la operatividad del servicio.

201 trenes

Alstom produce en Santa Perpètua 201 trenes para Renfe, 72 de los cuales se destinan a Rodalies. También está fabricando diez trenes más para el nuevo servicio lanzadera entre Barcelona y el aeropuerto de El Prat que operará Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que debe entrar en servicio a finales de 2026, y que se ha construido en ancho convencional. En los próximos días saldrá a circular en periodo de pruebas el primer tren destinado a la nueva línea de FGC al aeropuerto, justo a tiempo antes del corte de la línea R3.

Alstom indica que “se está analizando cómo vamos a operar con la nueva situación, y buscando soluciones”. Añade además que los convoyes se entregarán según la necesidad operativa de los clientes.

En los casos en los que los trenes no pueden incorporarse de forma directa a la red, la solución es transportarlos coche por coche. Se debe realizar un desmontaje y en el transporte se utilizan camiones de gran tonelaje. En el destino debe repetirse la operación a la inversa, en un proceso mucho más caro y lento.