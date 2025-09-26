Viladecans aprueba congelar de las ordenanzas fiscales para 2026

La sesión de septiembre del Pleno Municipal de Viladecans (Baix Llobregat) del mes de septiembre ha aprobado provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales, con la congelación de tributos para el año 2026. La teniente de alcaldesa, Joana Sánchez, explicó que "queremos seguir ofreciendo estabilidad y seguridad para las familias y empresas de Viladecans". Además, 2se simplifican y mejoran las bonificaciones", facilitando el acceso a las familias numerosas y ampliando los plazos para aquellas personas que apuestan por las energías renovables.

También habrá una reordenación del redactado de los distintos impuestos y tasas para "hacer más comprensible el sistema y facilitar su cumplimiento", afirma el consistorio en un comunicado. Sólo la tasa de cementerios variará según el incremento regulado. La propuesta fue aprobada gracias a los votos del gobierno local (PSC y Comuns), mientras que recibió el voto contrario de ERC-AM y PP y la abstención de Vox.

Otro de los puntos destacados del Pleno fue la prórroga del Plan de Convivencia, vigente desde 2021 y que se ampliará hasta el 30 de octubre de 2029, ya que, tal y como ha explicado la teniente de alcaldesa Olga Reyes, "ha resultado ser una herramienta de gran utilidad en cuanto a la convivencia en este barrio, y en este barrio". La propuesta se aprobó pese a la abstención de ERC-AM y el voto contrario de PP y Vox.

El Pleno también aprobó las bases reguladoras de las ayudas a la movilidad de los estudiantes de educación post obligatoria empadronadas en Viladecans que estudian fuera del municipio, después de desestimar alegaciones presentadas por el grupo de ERC. Pese a su aprobación, los grupos de la oposición, ERC-AM, PP y VOX votaron en contra.