Sant Cugat aprueba medidas urgentes ante el cierre de la Biblioteca Gabriel Ferrater y refuerza el apoyo al catalán

El pleno municipal de Sant Cugat ha aprobado este viernes 26 de septiembre tres mociones que han marcado la agenda política inmediata: medidas urgentes ante el cierre de la Biblioteca Gabriel Ferrater, un plan de protección a la infancia frente a episodios de calor extremo y una declaración de apoyo al catalán y fomento de su uso.

La primera moción, promovida por En Comú Podem y enriquecida con enmiendas del gobierno (Junts-ERC), ha exigido transparencia y garantías. El acuerdo ha contemplado la publicación de un informe técnico completo sobre los motivos del cierre de la Biblioteca Central, acompañado de un calendario de actuaciones.

También ha incluido el mantenimiento de la ampliación de horarios en las demás bibliotecas, el refuerzo de las aulas de estudio y el despliegue de un plan de mantenimiento regular y preventivo en los equipamientos públicos. Asimismo, el pleno ha ratificado el compromiso, ya adoptado en enero de 2025, de poner en marcha la elaboración de un nuevo Plan de Bibliotecas Públicas de Sant Cugat e informar a la ciudadanía sobre el estado real de las obras.

En paralelo, el pleno ha dado luz verde a una segunda moción institucional destinada a proteger a la infancia frente a las olas de calor, un fenómeno cada vez más recurrente que ha obligado a repensar espacios escolares, deportivos y de ocio desde la perspectiva climática.

Finalmente, los grupos municipales también han respaldado una tercera moción de apoyo al catalán y de impulso a su uso social, una iniciativa que ha reafirmado la centralidad de la lengua propia en la vida cotidiana y en las políticas públicas de Sant Cugat.

Con estas decisiones, el pleno municipal ha enviado un mensaje claro: la gestión cultural, la protección de la infancia y la defensa de la lengua no han sido asuntos secundarios, sino prioridades que han requerido respuesta inmediata y sostenida.