Renfe inicia la obra de mejora de la iluminación en los andenes de Sabadell Sud, Mataró y Arenys de Mar
La operadora ferroviaria empezará los trabajos en Terrassa Estació del Nord a mediados de octubre
Renfe ha iniciado los trabajos de renovación de la iluminación de los andenes de tres estaciones de Cercanías: Sabadell Sud, Mataró y Arenys de Mar, con el objetivo de mejorar la visibilidad, incrementar la seguridad y contribuir a la sostenibilidad energética. La actuación en la estación de la línea R4 y en dos de la R1 consiste en la sustitución de los cabezales de las farolas, lo que permitirá "mejorar notablemente" la intensidad y calidad de la iluminación de los andenes.
En el caso de la estación de Mataró, además, también se sustituirán las luminarias de debajo de las marquesinas. La actuación global en las tres estaciones, con un importe de 228.921 euros, tiene un plazo de ejecución de tres meses.
Paralelamente, en Terrassa Estació del Nord, Renfe tiene previsto iniciar a mediados de octubre unos trabajos de mejora de la iluminación. El actual alumbrado será sustituido por proyectores circulares tipo LED, que ofrece mayor ahorro energético, durabilidad y calidad de la luz. Entre otros, se sustituirán las luces de las zonas de acceso a las escaleras de los andenes. En esa mejora Renfe invertirá 90.200 euros.
