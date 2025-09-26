El Piromusical de la Mercè tendrá por primera vez un patrocinador privado

El Piromusical de las fiestas de la Mercè de Barcelona contará por primera vez este domingo con el patrocinio de una empresa privada. La aerolínea Vueling, del grupo IAG, ha acordado con el Ayuntamiento de Barcelona varias acciones de “activación de marca” durante el último acto masivo de la fiesta mayor 2025. La alianza incluye que la Font Màgica de Montjuïc, recién reabierta tras la sequía, se tiña de amarillo en varios momentos en alusión al color corporativo de la firma.

Según han confirmado Vueling y el Ayuntamiento de Barcelona a EL PERIÓDICO, la colaboración tendrá lugar durante el ‘pre-show’ del Piromusical y no tiene precedentes. Los fuegos artificiales son a las 22h, pero la fuente más emblemática de Barcelona cada año se pone en marcha ya al anochecer para amenizar la espera de las miles de personas que acuden a la avenida Maria Cristina con dos o tres horas de antelación.

Será durante este compás de espera cuando Vueling se visibilizará a través de la Font Màgica y también de otros elementos, como personal de la marca, balones amarillos y una mención a través de megafonía. En cambio, el patrocinio no alterará de modo alguno el guion ni la puesta en escena del Piromusical, que dura una media hora y cuenta este año con el sello de los Estopa.

La firma ha sido uno de los patrocinadores destacados de la fiesta en las últimas ediciones, pero ahora da un paso más con la participación en el evento de clausura. El importe del acuerdo no ha trascendido. “El amarillo será el protagonista de diferentes momentos del espectáculo de colores que acompaña el baile de agua de la fuente, en una nueva muestra del compromiso de Vueling con Barcelona”, apunta la compañía en una nota difundida este viernes.

“En varios momentos previos la fuente se ilumina de colores y uno de ellos será el amarillo”, confirma el Institut de Cultura de Barcelona. El organismo municipal recuerda que la Mercè moviliza una gran inversión pública y por ello “se buscan diferentes fórmulas de retorno”. Vueling ha patrocinado también otros eventos destacados del Ayuntamiento de Barcelona, como la programación navideña o la feria Mercat de Mercats.