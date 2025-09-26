El pastel de la Mercè se consolida dentro y fuera de Barcelona: ya lo venden un centenar de pastelerías

Sobre una masa de 'sablée' se coloca una base fina de crema de almendra. Después se bañan unos higos en miel y se colocan encima. La tarta pasa entonces directamente al horno a unos 180°C durante 15 minutos, lo que endurece y monta parte de la crema de almendras. Llega el turno de la crema inglesa de miel, que se coloca directamente sobre la masa. Y por encima de este último y dulce ungüento se colocan higos crudos y alguna que otra almendra laminada tostada.

Así es como elabora el reconocido pastelero Christian Escribà lo que, tras cuatro años de existencia, ya se ha institucionalizado como el postre de la Fiesta Mayor de Barcelona, el pastel de la Mercè. El Gremi de Pastisseria de Barcelona escenificó la consolidación este miércoles, al entregar al alcalde Jaume Collboni una tarta individual para que la probara. El ayuntamiento recogió el guante y difundió las imágenes del alcalde saboreándola, en pocos pasos del balcón consistorial.

Jaume Collboni se come un pastel de la Mercè, este miércoles en el Ayuntamiento de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

La idea surgió el 2021, cuando el chef Jordi Vilà, de los restaurantes Alkimia –una estrella Michelin y tres soles Repsol– y Al Kostat, organizó para el influyente repostero Antonio Bachour una cena que coincidía con la fiesta de la patrona de Barcelona. Fue el propio Bachour, un puertorriqueño reconocido como mejor pastelero del mundo en 2018, 2019 y 2022, quien se sorprendió al descubrir que la capital catalana no contaba con un postre o un dulce típico para sus fiestas mayores.

Ambos cocineros se pusieron manos a la obra y elaboraron una tartaleta con productos de temporada y de proximidad, como los higos, la miel y las almendras, para rellenar ese vacío gastronómico. Un año más tarde, los chefs compartieron la receta con el Gremi de Pastisseria de Barcelona, que la pone a disposición de los negocios interesados en elaborarla y comercializarla.

Al parecer, la iniciativa gustó, pues según el propio gremio los higos se agotaron por completo en la ciudad el año pasado. Hoy un centenar de establecimientos venden estas frescas y sabrosas tartaletas de higo, prácticamente en todos los barrios. El Gremio ofrece una lista completa de los locales adheridos.

Muchas de estas pastelerías venden el postre solo durante el día 24. Es el caso de Escribà, y también el de Jon Cake, el conocido establecimiento de tartas de queso artesanas del Born. Otros, como la histórica pastelería La Colmena o la Brunells –reconocida varias veces con el premio a mejor cruasán del mundo–, se estiran algo más y mantienen el postre a la venta hasta el fin de las fiestas, el próximo domingo. E incluso hay establecimientos, como Hoffmann, que han tenido su propia versión del postre disponible durante todo el mes. Sea como fuere, la iniciativa ya ha llegado a la mayoría de pastelerías de Barcelona, que ahora prevén con más antelación la Fiesta Mayor para asegurar las existencias de higos.

Más allá de Barcelona

Este año, además, el postre ha consolidado su salida de la ciudad de Barcelona y ha llegado a pastelerías de distintos puntos del área metropolitana. Lo ofrecen cinco comercios de Terrassa, uno de Sabadell, otro de Sant Cugat... Incluso puede encontrarse la tarta en capitales de comarca más alejadas, como Manresa, Igualada o Vilanova i la Geltrú, y también en municipios gerundenses como Sant Feliu de Guíxols y Viloví d'Onyar.

Fuentes del Gremi de Pastisseria de Barcelona lo consideran "lo mejor que podía pasar", porque confirma que la iniciativa "es un éxito". "Desde el principio hay pastelerías de fuera de la ciudad que participan, porque se trata de un postre atractivo, hecho con fruta de temporada y con formas de elaboración que los pasteleros artesanos tienen por la mano", añaden.

Así lo confirma el responsable de la Sunset Pastisseria de Gavà, Iván Amores, que este año se ha sumado a la iniciativa por segunda vez. "El año pasado ya funcionó muy bien, pero es que este año ha sido todo un éxito", asegura el repostero, que detalla que solo le quedaron por vender cuatro o cinco tartaletas de las 90 que preparó el miércoles. Este agremiado explica que se sumó a la iniciativa porque al ser un obrador joven "siempre busca participar en cosas nuevas, pero que sean serias o maduras". La clave del triunfo de este postre, para él, es muy simple: "Está muy bueno".

También se subió al carro hace tres años la Pastisseria Blanch, un emblema de Vilanova i la Geltrú que está detrás de la popular 'merengada' que se celebra cada Carnaval en la capital del Garraf. "Como mi madre y mi hermana se llaman Mercè nos hizo gracia", comenta Jaume Blanch, al frente ahora de este negocio familiar abierto en 1958. Los Blanch producen una veintena de tartaletas tanto el día de la Mercè como el fin de semana de fiestas y aseguran que, aunque sean pocas porque la festividad no se celebra en Vilanova, "las que hay, se venden". "Está muy bueno, y con la fruta de temporada es inmejorable", relata.

Una buena combinación

Responsables de comunicación del Gremi de Pastisseria aseguran que también juega un papel importante en la consolidación de la iniciativa el hecho de que en esta época del año "todavía no hay otros dulces tradicionales para hacer", como los 'panellets'. Además, "cualquier producto que tenga un argumento de venta detrás, sobre todo una festividad, tiene una respuesta positiva" por parte del consumidor, afirman. "También es la manera de ofrecer novedades que diferencien a las pastelerías artesanas de otros comercios que ofrecen dulces industriales de calidad inferior", concluyen.