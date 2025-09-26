Barcelona estrena este viernes MODO: un nuevo espacio de gastronomía, cócteles y ocio retro en la Diagonal

Este viernes, la capital catalana estrena un nuevo punto de encuentro con la apertura de MODO Barcelona, un espacio gastronómico y de ocio nocturno dentro del hotel Hesperia Presidente, ubicado en Diagonal con Muntaner. Según la cadena hotelera, se trata de un lugar en el que conviven "el ocio retro, lacoctelería de autor y la gastronomía mediterránea”.

El espacio, proyecto de la operadora de restauración The N’ Company, consta de diferentes zonas y ambientes. Por un lado, encontramos la parte del restaurante, con una carta "centrada en el producto con base de fondos y salsas tradicionales, junto con un ambiente vibrante y desenfadado", según describen desde la cadena hotelera.

The Bar & Only', la zona de coctelería de MODO Barcelona / .

Así mismo, en la barra de 'The Bar & Only', dedicada a la coctelería de autor, los 'bartenders' ofrecen combinaciones de destilados 'premium' con recetas que, al igual que el restaurante, reinterpretan clásicos y ofrecen creaciones innovadoras.

En otra zona encontramos el espacio de ocio nocturno 'MODO Malavida' propone un ambiente más ochentero para terminar la noche, inspirado en la esencia de los bares y discotecas españolas de los años 80 y 90, con música pop y estética retro. Así, la idea es que los clientes puedan comer, beber y bailar en un mismo lugar.

Aparte de estos espacios, MODO Barcelona también cuenta con zonas privadas y reservados, para quienes buscan intimidad y discreción.