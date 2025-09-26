La Mercè encara un agitado fin de semana que culminará con un piromusical con selección musical a cargo de Estopa

Por cuestiones de calendario, se podría decir que las Festes de la Mercè han quedado este año repartidas en dos tramos. El primero, a modo de prólogo, tuvo lugar entre el martes y el miércoles, con el pregón de Emma Vilarasau y las actuaciones destacadas de Pussy Riots en la plaza de Catalunya o el homenaje rumbero a Antonio González, ‘El Pescaílla’, en la avenida de la Catedral. Después de la jornada de ayer de descanso, la fiesta mayor de Barcelona reactiva hoy su programación con más fuerza todavía con todo tipo de conciertos, actuaciones de cultura popular y espectáculos de artes de calle. Y con el Piromusical del domingo como culminación, en esta ocasión con la selección musical a cargo de Estopa.

Un Mercè que está apostando más que nunca por el talento local y la expansión por toda la ciudad, incorporando nuevas localizaciones como el parc del Fòrum-parc dels Auditoris o los espectáculos itinerantes de artes callejeras por el Passeig de Gràcia o el Park Güell. Como localidad invitada. Manchester aporta su innegable talento artístico, ofreciendo el contrapunto del norte británico a una fiesta innegablemente mediterránea. Y la aportación nutritiva vuelve a correr a cargo de la feria de alimentación sostenible Terra i Gust, que se instala desde hoy en el parque de la Ciutadella con propuestas gastronómicas para degustar, así como talleres, demostraciones culinarias y espectáculos.

Toda la programación de las Festes de la Mercè se puede consultar en la página web www.barcelona.cat/lamerce.

Diversidad musical

La música tiene un papel relevante a partir de esta misma tarde. Repartido entre sus dos sellos propios: Música Mercè y BAM – Barcelona Acción Musical, el cartel apuesta por la diversidad de géneros y orígenes, con nombres internacionales, artistas locales y diálogos entre las músicas de raíz y las sonoridades contemporáneas. Además, la programación de Música Mercè, firmada por Gisela Sais, es la más paritaria hasta el momento y subraya el compromiso con la pluralidad cultural y social de Barcelona.

En la playa del Bogatell, el escenario Mediterràniament (hoy viernes a partir de las 21.00 horas), está copado por el talento femenino: Mushka, Rigoberta Bandini y Lia Kali. También destaca el concierto que reúne esta noche a partir de las 20.00 horas en la avenida de la Reina Maria Cristina a algunos de los grupos más en forma del panorama musical catalán, como Suu, Ginestà o Figa Flawas. Para paladares más exquisitos quedan el homenaje a la cantautora cubana Marta Valdés del Teatre Grec (21.00 horas) o la actuación de de Queralt Lahoz & Werkha frente a la Catedral a las 24.00 horas.

Rigoberta Bandini, en su última actuación en Barcelona. / Jordi Otix

El sábado sobresale el concierto de Sidonie, también frente a la Catedral, en el que darán a conocer algunas de sus canciones de su próximo disco, el primero en catalán, o el de María Arnal en el Grec, ambos a las 22.00 horas. Y en la playa del Bogatell, de nuevo aparecerán sobre el escenario grupos de gran tirón popular como Dr. Prats o The Tyets (a partir de las 20.00 horas). Y para bajar revoluciones, el domingo por la tarde en la plaza de Sant Jaume se podrán escuchar habaneras.

Artistas callejeros

El Mercè Arts de Carrer es otro de los elementos troncales de la Mercè, con una programación que combina circo, danza, teatro y música con más de 70 compañías participantes. Las propuestas están repartidas por los parques de la Estació del Nord, la Trinitat, los Auditoris (en el parque del Fòrum) y del Aqüeducte, así como en los Jardines de Joan Maragall y el Port Olímpic. En este último escenario se concentran el fin de semana las actuaciones dirigidas al público familiar, con espectáculos como ‘Lua’, de Alba Sarraute; ‘¡Qué buen día!’, de Maite Guevara o ‘Woof’, de Pere Hosta. También habrá talleres y actividades, mientras que en el Moll de Mestral se habilitará un espacio seguro para que los más pequeños puedan disfrutar de la playa y el mar.

También entre sábado y domingo, el Parque dels Auditoris del Fòrum acoge a artistas de circo contemporáneo de toda Europa que ofrecerán acrobacias que cortan la respiración. Por su parte, los parques de la Estació del Nord y de la Trinitat ponen una vez más el acento en la diversidad y las historias que no suelen aparecer en las programaciones convencionales.

El fuego de la tradición

Y en el terreno de la cultura popular, Barcelona se llena de fuego a lo largo de todo el fin de semana. Esta tarde mismo, en el Born CCMH, se producirá el Diálogo Bestial, un encuentro que sirve de prólogo a uno de los eventos más esperados de la tarde-noche: el Paseo de Dragones y Bestias de Fuego. Mañana sábado, el día grande: a las 16.45 horas comenzará La Tabalada, un pasacalle de percusión que sirve para dar paso al Correfoc Infantil, a las 18.00 horas. Y a las 20.30 horas, la ‘ceptrotada’ (el encendido conjunto de los ‘ceptrots’, horcas y estandartes de las ‘colles de diables’) y el espectáculo de fuego marcarán el inicio oficial del Correfoc de la Mercè 2025, uno de los actos más esperados y visuales de la fiesta mayor, en el Passeig de Gràcia.

Correfoc en la pasada edición de la Mercè. / Víctor Parreño

Todo ello para desembocar con la mecha encendida en el Piromusical, el espectáculo de clausura de la fiesta mayor de Barcelona. El diseño de los fuegos artificiales corre a cargo de Pirotecnia Igual, mientras que la selección musical ha sido obra de los hermanos David y José Muñoz o, dicho de otra manera, de Estopa, que recogen el testigo de Rosalía. Además, durante el espectáculo se estrenará, ‘Camila’, la rumba en catalán que han compuesto con The Tyets. Imposible pensar un mejor final para la Mercè 2025.