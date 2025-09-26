Plantón en la Mercè: alumnos del Taller de Músics protestan contra el convenio de 1.000 € firmado con el ayuntamiento

Este miércoles, en el marco de las fiestas de la Mercè en Barcelona, uno de los grupos musicales que formaba parte de la programación decidió no actuar. Se trata de XXL Collective, integrado por estudiantes de la escuela Taller de Músics. Sí subieron al escenario a la hora prevista, en los Jardins del Doctor Pla i Armengol, pero lo hicieron para leer un manifiesto para denunciar la precariedad que sufre su sector.

“El Ayuntamiento nos invita a celebrar la cultura y lo celebra precarizándonos”, manifestaron ante el público, y añadieron: “Se nos contrata cada año para llenar plazas y escenarios, pero no se nos paga o se nos paga miserias”. También remarcaron que “cobrar por tocar no es un privilegio” y que no son un "voluntariado cultural”.

1.000 euros + IVA

Fuentes municipales han explicado a EL PERIÓDICO que los conciertos de estudiantes como el del Taller de Músics se organizan tras firmar un convenio con el centro formativo, que se renueva anualmente y en el que se estipula que actuar en la Mercè es una actividad pedagógica y formativa. En virtud del acuerdo, el consistorio abona un total 1.000 euros + IVA a cada escuela colaboradora. Una cantidad que, según estipula el contrato, está destinada a cubrir los gastos de la actuación y cada escuela decide cómo gestionarlo.

En el caso del Taller de Músics, el último convenio entre la escuela y el ayuntamiento fue firmado el pasado mes de julio, por lo que "las condiciones fueron aceptadas de mutuo acuerdo", subrayan fuentes municipales. Por ello, recalcan que la retribución "no es una sorpresa", y añaden que es la misma para las otras tres escuelas superiores de música que participan en la Mercè -Escola Superior del Liceu, Jam Session, y ESMUC-, cuyos conciertos se están celebrando con normalidad.

Posibles consecuencias

Ahora, el consistorio podría reclamar la devolución de los 1.000 euros + IVA por incumplimiento del contrato, dado que el Taller de Músics no cumplió con su parte del acuerdo al no realizar la actuación. Por el momento, todo apuntaría a se optará por la vía del diálogo y el ICUB ha anunciado que, una vez finalizadas las fiestas, abrirá conversaciones con las escuelas para “tratar la continuidad y mejora de este proyecto de promoción de las escuelas de música de Barcelona”.