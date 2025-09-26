La Mercè 2025: 5 planes imprescindibles para este sábado en Barcelona

Barcelona vive este fin de semana la parte más intensa de sus fiestas de La Mercè 2025, que finalizarán el domingo, 28 de septiembre. Este sábado, día 27, la ciudad ofrece una programación repleta de actividades para todos los gustos, desde espectáculos de fuego hasta conciertos de música urbana y teatro de revista. A continuación, repasamos algunas de las propuestas más destacadas.

El Correfoc de La Mercè es uno de los eventos más esperados de la fiesta mayor. Dragones, diablos y bestias de fuego recorrerán el paseo de Gràcia con sus chispas y pólvora. A los asistentes se les recomienda disfrutarlo desde una distancia prudencial, cubrirse bien con ropa de algodón y proteger sus ojos.

Lugar: Passeig de Gràcia, del cruce con Provença al cruce con Consell de Cent

Passeig de Gràcia, del cruce con Provença al cruce con Consell de Cent Horario: 20:30 a 23:30 h

Una muestra imprescindible para los amantes de la cultura popular catalana, que permite acercarse a la riqueza de las tradiciones barcelonesas a través de sus figuras festivas. Una exposición en la que no faltarán personajes míticos como el Àliga o los 'gegants' de la Ciutat, los del Pi y los de Santa Maria del Mar.

Lugar: Palau de la Virreina

Palau de la Virreina Horario: 10:00 a 21:00 h

El espectáculo teatral "Els Pastorets de la Mercè" combina humor, crítica social y música en vivo en un musical que sigue a Carolina y Gerard, dos jóvenes pastores que buscan hacerse un lugar en Barcelona. Entre situaciones delirantes y encuentros con personajes icónicos de la ciudad, el público se sumerge en una divertida historia.

Lugar: Parque de la Estació del Nord. Carrer de Nàpols, 70

Horario: 22:40 a 23:40 h

La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) ofrece un concierto gratuito con motivo de La Mercè, dirigido por Diego Martin-Etxebarria. Una oportunidad única de disfrutar de música sinfónica de primer nivel al aire libre.

Lugar: Plaça Major de Nou Barris

Plaça Major de Nou Barris Horario: 20:45 a 22:00 h

La playa del Bogatell también se transforma en un punto de encuentro musical con diferentes conciertos masivos que se alargarán hasta la madrugada. Este sábado, por este escenario pasarán varios grupos y artistas conocidos: Mama Dousha (20:00 a 20:40 h), Doctor Prats (21:05 h a 22:15 h), Beret (22:45 h a 23:45 h), The Tyets (00:15 a 01:15 h) y Vicco (01:45 a 02:30 h).