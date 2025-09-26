Marta Salicrú, comisionada del catalán en Barcelona: “Necesitamos cambiar el hábito de pasarnos al castellano”

Marta Salicrú estrenó hace apenas dos meses el cargo de comisionada del Uso Social del Catalán en el Ayuntamiento de Barcelona. Lo ha hecho con decisión, pasión y la conciencia de que los resultados no serán inmediatos, aunque sí cree que servirán para poner la primera piedra en un ámbito que preocupa al gobierno municipal y que requiere de mucho trabajo. Especialmente, para cambiar hábitos entre la ciudadanía, en el comercio y la restauración. Explica a EL PERIÓDICO sus primeros pasos, reforzada ahora por la inminente adhesión del consistorio al Pacte Nacional per la Llengua.

Barcelona se adherirá este viernes al Pacte Nacional per la Llengua. ¿Qué supone para la ciudad?

Es una medida simbólica que sirve de testimonio del gran consenso que hay frente a la emergencia del catalán. Que Barcelona, como capital de Catalunya, se erija como capital del catalán, es la única manera de dar ejemplo al resto de municipios. Creo firmemente en la adhesión porque las medidas que propone el pacto están completamente alineadas con lo que quiere hacer Barcelona.

El día de su nombramiento como comisionada, el alcalde, Jaume Collboni, pidió no caer en el “derrotismo”. ¿Cree que hay una percepción demasiado pesimista?

La situación de emergencia es evidente, pero el hecho de que haya conciencia generalizada es el primer paso para ir en la buena dirección. Tenemos voluntad política y una serie de factores que hacen que sea un momento de oportunidad. Una de las tareas que tenemos es combatir esta sensación de pesimismo.

¿Considera que hay catalanofobia? ¿Cómo se diferencia entre casos de incumplimientos y actitudes discriminatorias?

Si un establecimiento no está cumpliendo la normativa lingüística hay un problema administrativo que se debe corregir. Trabajaremos para que todo el mundo tenga claro cual es la normativa en los comercios y que se respete. Una cosa es no respetarla y otra es recibir un trato discriminatorio por expresarte en tu lengua. Esto es catalanofobia.

Marta Salicrú, comisionada de Uso Social del Catalán de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Una de las medidas que plantea es revisar los protocolos de inspección de comercios y restaurantes para que cumplan la normativa. ¿Hasta qué punto se exigirá, por ejemplo, que rotulen en catalán?

La normativa es de la Agència Catalana de Consum y las sanciones también, pero podemos insistir y dejar clara la normativa. Tu puedes poner el nombre que quieras a un comercio, pero la referencia al tipo de establecimiento que es tiene que ir en catalán. Estamos trabajando con la restauración, que impulsará una campaña para que las cartas estén en catalán.

¿Qué espacios baraja para acoger la ‘Casa del contenido digital en catalán’?

Arrancará de manera progresiva. Para tener un espacio físico estable necesitaremos tiempo, pero, como queremos empezar ya, se hará uno provisional. Estamos valorando diferentes espacios, pero sin duda el distrito 22@ podría ser una buena opción.

¿Cuáles son los resultados más tangibles que podrán verse en dos años?

Sería muy naíf pensar que en dos años notaremos un cambio realmente significativo. Será un proceso que tardará tiempo, pero le hemos puesto remedio. Tenemos que conseguir cambios en la rotulación del comercio, medidas que sean perdurables pero también visibles pronto para combatir esta sensación de pesimismo.

¿Por ejemplo?

Necesitamos cambiar el hábito de pasarnos al castellano. No nos hace personas más educadas no hacerlo. Hay que cambiar la tendencia de sentir que no se nos entiende en nuestra casa, sí que se nos entiende, pero demos una oportunidad a la persona que habla con nosotros de que lo haga en catalán. Porque alguien se nos dirija en castellano no necesariamente significa que tengamos que mantener la conversación en este idioma.

Algunos partidos dicen que su figura de comisionada es una concesión política a ERC. ¿Cómo responde a quienes la ven como una figura simbólica más que operativa?

Tengo demasiado trabajo como para preocuparme por el juego político. Los partidos que no están a favor de la defensa del catalán no pueden ver positiva mi figura, pero percibo un buen recibimiento por parte de los que sí están a favor.