L'Hospitalet concede licencias para construir tres nuevos hoteles de apartamentos en los barrios de Collblanc y la Torrassa

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha concedido licencias para construir tres nuevos hoteles de apartamentos en los barrios de Collblanc y la Torrassa, en la zona norte de la ciudad. En total, los nuevos equipamientos turísticos sumarán 36 apartamentos, seis habitaciones dobles y dos estudios. La zona, fronteriza con Barcelona y ubicada a pocos minutos del Camp Nou, se ha convertido en un caramelo para este tipo de negocios a lo largo de los últimos años. De hecho, en el Pleno de julio se dio también luz verde a la construcción de dos nuevas residencias en el barrio de Collblanc, un hecho que levantó una polvareda entre las entidades vecinales de la zona, que reclaman más vivienda accesible ante el auge de pisos turísticos, alquileres de temporada, residencias de estudiantes y hoteles.

Este pasado verano, el consositorio hospitalense aprobó la suspensión por un año de las licencias de apartamentos turísticos. Un veto que se suma al ya aprobado en noviembre de 2024 para nuevos pisos turísticos, hostales, pensiones y albergues de juventud. No obstante, hoteles, hoteles de apartamentos y residencias de estudiantes quedan fuera de esta regulación. Fuentes municipales apuntan que, en el caso de que se hayan concedido (o se conceden en el futuro) licencias por algunas de las modalidades turísticas suspendidas "se debe a que el promotor solicitó un certificado urbanístico con anterioridad a la fecha de la suspensión, certificado que tiene una vigencia de seis meses, plazo en el que no se le aplicarían los efectos suspensivos a las solicitudes de licencia". Es decir, que, como no están suspendidas estas licencias, mientras los titulares de los terrenos cumplan con los requisitos que requieren estos proyectos, desde el consistorio no se pueden bloquear.

Las nuevas licencias las ha dado a conocer el grupo municipal de ERC-EUiA y, para el portavoz republicano y jefe de la oposición, Jaume Graells, “es incomprensible que el gobierno municipal siga aprobando proyectos de hoteles y residencias de estudiantes en un barrio donde los vecinos y vecinas ya sufren una presión inmobiliaria insostenible, la pérdida del comercio de proximidad y la expulsión de familias y jóvenes”. Además, desde ERC apuntan que el consistorio ha iniciado los trámites para conceder una cuarta licencia.

Los republicanos exigen al gobierno municipal una moratoria de todos los permisos hoteleros y de residencias en la ciudad, para poder analizar la situación de cada barrio y establecer límites adaptados a cada zona de la ciudad. En esta línea, las mismas fuentes municipales explican que en noviembre está previsto que se apruebe una modificación puntual del Plan General Metropolitano (PGM) para regular los usos turísticos, antes de que finalice la primera suspensión el 6 de noviembre de este 2025.

"Intereses especulativos"

Para los republicanos, la proliferación de estos establecimientos responde únicamente a "intereses especulativos". Por ello, piden detener inmediatamente la concesión de nuevas licencias hoteleras y de residencias de estudiantes en Collblanc y establecer una moratoria de al menos dos años. También impulsar medidas concretas, como la prohibición de los pisos turísticos, alquileres de temporada y de habitaciones en la ciudad, o la inspección activa de los alquileres turísticos fraudulentos, así como un plan de protección del comercio local que frene la especulación y garantice el derecho a vivir en el barrio, junto con los vecinos y vecinas, a través de un proceso de participación abierto a la ciudadanía.

Así, en la misma línea que otras asociaciones de la zona, Isidre Lorenzo, miembro de la plataforma Contra la Especulación Inmobiliaria y la Masificación Turística (CEIMT) de L’Hospitalet, explicaba este verano que, desde la entidad, echan en falta que, en una de las zonas más densamente pobladas de Europa, no se aprovechen los pocos solares disponibles para hacer vivienda protegida o equipamientos para los vecinos. Ya en noviembre del año pasado, el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, apuntó que el objetivo de la moratoria de un año para la concesión de licencias para pisos turísticos era el de "proteger el derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas de L'Hospitalet". "Queremos garantizar que las viviendas se destinen prioritariamente a las familias de la ciudad y no a un uso turístico", dijo.