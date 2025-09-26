L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt

El Pleno municipal de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha aprobado—con el voto a favor del PSC y ERC-EUiA y la abstención de PP, Vox y Comuns— la propuesta de estatutos del Consorcio Porta Diagonal-Campus Clínic y el convenio de colaboración entre las instituciones que forman parte: la Generalitat de Catalunya, el consorcio Hospital Clínic de Barcelona-Esplugues de Llobregat y la Diputación de Barcelona.

Para el equipo de gobierno municipal, el proyecto —que se desarrollará en los términos municipales de L'Hospitalet, Esplugues y Barcelona— representa una "oportunidad única" para repensar y diseñar de nuevo la transformación urbanística alrededor de la zona de Can Rigalt ligada al nuevo Hospital Clínic, superando el Plan de desarrollo urbanístico aprobado en 2007 y apostando por la creación de sea en un porcentaje mayoritario de protección, y "dando prioridad a la creación de equipamientos y zonas verdes que den servicio a los barrios del Samontà".

En un comunicado, el consistorio explica que el consorcio, que se pondrá en funcionamiento el próximo año, será el encargado de impulsar las actuaciones para hacer realidad el nuevo campus, así como de licitar los proyectos y gestionar sus diferentes fases de desarrollo. "Se trata de un proyecto estratégico que reforzará el liderazgo de Catalunya en Europa en el ámbito de la salud, con una apuesta decidida por la atención asistencial de calidad, la innovación biomédica y un firme compromiso con la investigación y la formación universitaria", dice el texto. Hace unos meses, el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, apuntaba que "este nuevo marco nos permite repensar el proyecto y valorar su impacto", con relación a a la metamorfosis urbanística que se proyecta en Can Rigalt.

El edil insistió entonces en que su ejecutivo no está por la labor de que se construyan en Can Rigalt las 1.080 viviendas proyectadas en él desde hace dos décadas. Ante la inclusión del sector en la 'operación Clínic', "el plan anterior queda sin efecto y las viviendas serán menos de las mil previstas: necesitamos pisos, pero no tantos", enfatizaba Quirós.

Área Metropolitana

Las distintas administraciones implicadas en el proyecto están aprobando los estatutos en sus respectivos plenos. De hecho, el Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tiene previsto hacerlo en el pleno del próximo día 30 de septiembre.

Según lo establecido en el anexo del convenio regulador para la creación del Consorcio, las aportaciones de las entidades consorciadas para cubrir los gastos de estructura del Consorcio durante el periodo 2026-2030 serán proporcionales a la representatividad que cada una de ellas tiene en el Consejo General, de acuerdo con los siguientes porcentajes: la Generalitat de Catalunya aportará un 44,445% y el Ayuntamiento de Barcelona contribuirá con un 16,67%. Así, el Servei Català de la Salut, el Consorcio Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat y la Diputación de Barcelona participarán cada uno con un 5,555%. Además, el anexo establece que los gastos para ese 5,555% para el periodo 2026-2030 serán de 621.235 euros.

Las obras del futuro Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona (UB) arrancarán en el año 2030 y contarán con una inversión global de 1.700 millones de euros. Este gran campus, que estará ubicado en la avenida Diagonal y cuyo corazón será el Hospital Clínic (actualmente en la calle de Villarroel, en el Eixample), entrará en funcionamiento cinco años después, en 2035.