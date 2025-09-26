En Barcelona
La Guardia Urbana rescata a un perro en el Guinardó que vivía en condiciones "muy deficientes"
Han denunciado al dueño por un delito de maltrato animal
Rescatan a un perro abandonado en L'Hospitalet y denuncian a la propietaria por un supuesto maltrato animal
El pasado miércoles la Guardia Urbana de Barcelona recibió un aviso de un posible caso de maltrato a un perro en el barrio de Guinardó.
Una patrulla del Distrito de Horta-Guinardó se desplazó a una vivienda de la zona y descubrió que el animal vivía en unas condiciones higiénico-sanitarias "muy deficientes". Además, el perro presentaba heridas y estaba desnutrido. Los policías decidieron llevarse al can ante esta situación, ya que consideraron que existía un riesgo importante para su salud
Por eso, los agentes también denunciaron al propietario por un delito de maltrato animal. El perro fue trasladado al Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona para garantizar su protección y bienestar. Ahora ya no tendrá más 'una vida perra'.
